Beschreibung

Einleitung Im «Asaya Spa» werden traditionelle okinawanische Anwendungen angeboten. Für aktive Gäste stehen ein Infinity Pool direkt am Strand, ein Yoga Studio sowie ein modernes Fitness bereit. Familien profitieren ausserdem vom vielseitigen Kids Club, der mit kreativen und sportlichen Aktivitäten Kinder jeden Alters abwechslungsreich betreut. Das umfangreiche Ausflugsangebot ermöglicht es zudem, die einzigartige Natur und die kulturellen Schätze der Insel hautnah zu erleben.

Lage Das Rosewood Miyakojima liegt malerisch zwischen Zuckerrohrfeldern im Norden der Insel und bietet direkten Zugang zu einem unberührten Strand an der Oura Bucht. Die Insel Miyakojima ist bekannt für ihre unberührten Strände und das klare, türkisfarbene Wasser, das zu den schönsten des Pazifiks zählt. Der Flughafen Miyakojima liegt 20 Fahrminuten entfernt und der Flug nach Naha dauert weniger als 1 Stunde.

Angebot Das Restaurant «Choma» serviert raffinierte Gerichte aus saisonalen Zutaten der Insel, während «Maas» den Fokus auf frische Meeresfrüchte legt. Die Poolbar «Yukuu» lädt zu entspannten Momenten mit erfrischenden Getränken ein, und im ganztägig geöffneten «Nagi» geniessen Gäste italienische Küche mit Panoramablick auf das türkisfarbene Meer.