Beschreibung

Einleitung Der traumhafte Swimmingpool lädt zum entspannten Verweilen ein – ergänzt durch einen speziell gestalteten Kids Pool, in dem auch die kleinen Gäste ihren Spass haben. Für Abenteuerlustige bietet das umfangreiche Wassersport- und Ausflugsangebot vielfältige Möglichkeiten, das Meer hautnah zu erleben. Abgerundet wird das Erlebnis durch den schönen Spa, der Gästen ultimative Entspannung und Erholung schenkt.

Lage Das Miyakojima Tokyu Hotel & Resorts befindet sich etwa 10 Fahrminuten vom Flughafen Miyako entfernt und bietet einen Shuttleservice für eine bequeme Anreise. Die Lage am Maehama Strand ermöglicht es den Gästen, die natürliche Schönheit der Insel direkt vor der Haustür zu geniessen.

Angebot Das «Nirai Kanai» bietet ein reichhaltiges Buffet aus frischen, regionalen Zutaten. Für ein besonderes Erlebnis sorgt das elegante «Teppanyaki Seiga», bei dem vor Ihren Augen meisterhaft gegrillt wird. Im «Maipama» können Sie bei BBQ Gerichten den Sonnenuntergang über dem Meer geniessen, während im japanischen Restaurant «Yaebishi» traditionell zubereitete Speisen serviert werden. Die Bar «Moonshell» mit ihrem tropischen Ambiente bietet sich perfekt für einen entspannten Drink an.