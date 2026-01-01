Beschreibung

Einleitung Drei Swimmingpools laden zum Entspannen und Aktivsein ein, darunter ein beheizter Innenpool mit Dampfbad für ganzjährigen Genuss. Wassersportliebhaber erkunden beim Schnorcheln oder Tauchen die Unterwasserwelt des Pazifiks. Im «Spa Hanari» sorgt ein ganzheitliches Wellness Erlebnis mit privaten Behandlungsräumen, Dampfbädern und einem Aussenpool mit Poolbar für tiefe Entspannung. Sportbegeisterte finden im modernen Fitness ideale Bedingungen oder verbessern ihr Handicap auf dem nahegelegenen Kise Country Club. Auch die jüngsten Gäste kommen nicht zu kurz: Der Kids Club bietet kreative Workshops, Spiele und Outdoor Abenteuer. Wer Okinawa aktiv entdecken möchte, kann aus einer Vielzahl organisierter Ausflüge wählen.

Lage Das Hyatt Regency Seragaki Island, Okinawa liegt etwa 60 Fahrminuten vom Flughafen Naha entfernt und ist somit sowohl abgeschieden als auch gut erreichbar. Die einzigartige Lage auf der privaten Insel Seragaki, welche mit einer Brücke mit dem Festland verbunden ist, ermöglicht es den Gästen, die natürliche Schönheit Okinawas in vollen Zügen zu geniessen, während sie gleichzeitig Zugang zu den kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten der Region haben.

Angebot Im «Shirakachi» können Gäste verschiedene Facetten der japanischen Küche mit Ryukyu Spezialitäten geniessen. Die «Cucina Serale» im Trattoria-Stil serviert authentische italienische Gerichte, während das ganztägig geöffnete Restaurant «Serale» eine internationale Auswahl bietet. Für einen Apéro oder Absacker lädt die «Shirakachi Bar» sowie die «Lobby Lounge & Bar» zum Verweilen ein. Die «Poolside Bar» bietet erfrischende Cocktails und ist der perfekte Ort, um zu entspannen und die Atmosphäre zu geniessen.