Halekulani Okinawa
Okinawa
Beschreibung
Einleitung
Vier wunderschöne Swimmingpools bieten den perfekten Ort zum Entspannen und Erfrischen, wobei der «Quiet Pool» exklusiv für Erwachsene reserviert ist. Das luxuriöse «Spa Halekulani» vereint hawaiianische und okinawanische Heilmethoden in wohltuenden Behandlungen und verfügt zusätzlich über ein Hallenbad, eine Sauna und einen traditionellen Onsen. Gäste geniessen direkten Zugang zu unberührten Sandstränden, die mit privaten Cabanas und einer Vielzahl an Wassersportmöglichkeiten locken. Ein hochmodernes Fitness mit atemberaubendem Meerblick steht für sportliche Aktivitäten bereit, während Yoga- und Meditationsangebote zur inneren Ruhe einladen. Der Kids Club sorgt zudem für jede Menge Unterhaltung und Abenteuer für die kleinen Gäste.
Lage
Das Resort liegt malerisch am Inbu Strand von Onna, einem der schönsten Küstenabschnitte Okinawas. In unmittelbarer Nähe warten spektakuläre Naturlandschaften, historische Sehenswürdigkeiten und kulturelle Highlights darauf, entdeckt zu werden. Die berühmte Blaue Grotte, das beeindruckende Churaumi Aquarium und traditionelle Dörfer sind bequem erreichbar. Der Flughafen Naha befindet sich etwa 60 Fahrminuten entfernt.
Angebot
Vier herausragende Restaurants verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Genüssen auf höchstem Niveau. Im Gourmet Restaurant «Shiroux» wird französische Küche meisterhaft mit lokalen Zutaten aus Okinawa kombiniert. Das «Aomi» lädt ein zu einer Reise durch die authentische japanische Küche. Im eleganten «Kingdom» erwartet die Gäste ein Steakhouse Erlebnis der Extraklasse und das «House Without A Key» bietet rund um die Uhr eine verlockende Auswahl an internationalen und hawaiianisch inspirierten Spezialitäten.
Die «Entertainment Terrace» bietet eine entspannte Atmosphäre für abendliche Cocktails und Snacks während die «Pool Bar» mit erfrischenden Drinks direkt am Pool verführt. Die «Sunset Bar Spectra» schliesslich begeistert mit einem spektakulären Ausblick auf den Sonnenuntergang.
Zimmer
Die 360 lichtdurchfluteten Zimmer und Suiten sind auf den «Sunset Wing» und den «Beach Front Wing» verteilt und verfügen alle über Klimaanlage, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe sowie einen Föhn.
Deluxe Partial Ocean View (13): 50 m² gross, im «Sunset Wing» gelegen, mit teilweiser Meersicht.
Deluxe Ocean View (25): gleich gross, im «Beach Front Wing» und somit mit direkter Meersicht.
Premier Club Ocean Front (20): gleich gross, in den oberen Etagen des «Sunset Wing» gelegen und mit Club Lounge Zugang.
Deluxe Partial Ocean View (13): 50 m² gross, im «Sunset Wing» gelegen, mit teilweiser Meersicht.
Deluxe Ocean View (25): gleich gross, im «Beach Front Wing» und somit mit direkter Meersicht.
Premier Club Ocean Front (20): gleich gross, in den oberen Etagen des «Sunset Wing» gelegen und mit Club Lounge Zugang.
Preis auf Anfrage
Loading map...