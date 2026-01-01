Vier herausragende Restaurants verwöhnen die Gäste mit kulinarischen Genüssen auf höchstem Niveau. Im Gourmet Restaurant «Shiroux» wird französische Küche meisterhaft mit lokalen Zutaten aus Okinawa kombiniert. Das «Aomi» lädt ein zu einer Reise durch die authentische japanische Küche. Im eleganten «Kingdom» erwartet die Gäste ein Steakhouse Erlebnis der Extraklasse und das «House Without A Key» bietet rund um die Uhr eine verlockende Auswahl an internationalen und hawaiianisch inspirierten Spezialitäten.

Die «Entertainment Terrace» bietet eine entspannte Atmosphäre für abendliche Cocktails und Snacks während die «Pool Bar» mit erfrischenden Drinks direkt am Pool verführt. Die «Sunset Bar Spectra» schliesslich begeistert mit einem spektakulären Ausblick auf den Sonnenuntergang.