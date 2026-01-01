Die 14 ex­qui­siten Suiten sind nach Berühmt­heiten benannt, die hier residiert haben. In jeder Suite befinden sich erlesene Kunstwerke, kostbare Anti­quitäten und Kron­leu­ch­ter. Die Suiten sind mit grossen Fens­ter­fronten, weissem Marmor, einer Veran­da und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Sie verfügen über Du­sche, Badewanne, Klima­an­lage, Fernseher, Telefon, gratis Inter­netzugang, Minibar, Safe und Kaf­fee-/Tee­kocher.

Palace Room: 48 m² grosse Suiten mit Blick auf den Swim­ming­pool oder den Palastgarten.