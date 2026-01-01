Taj Nadesar Palace
Varanasi
Beschreibung
Einleitung
Entspannen Sie im «Jiva Spa» und geniessen Sie den schönen Swimmingpool.
Lage
Nur 10 Gehminuten vom Ufer des Ganges Flusses und 45 Minuten vom Flughafen Varanasi entfernt.
Angebot
Im kleinen, aber feinen Restaurant werden köstliche indische, mediterrane, chinesische und japanische Gerichte gekocht.
Zimmer
Die 14 exquisiten Suiten sind nach Berühmtheiten benannt, die hier residiert haben. In jeder Suite befinden sich erlesene Kunstwerke, kostbare Antiquitäten und Kronleuchter. Die Suiten sind mit grossen Fensterfronten, weissem Marmor, einer Veranda und modernen Annehmlichkeiten ausgestattet. Sie verfügen über Dusche, Badewanne, Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Safe und Kaffee-/Teekocher.
Palace Room: 48 m² grosse Suiten mit Blick auf den Swimmingpool oder den Palastgarten.
Palace Room: 48 m² grosse Suiten mit Blick auf den Swimmingpool oder den Palastgarten.
Preis auf Anfrage
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