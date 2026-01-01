Suryauday Haveli
Varanasi
Beschreibung
Einleitung
Sie können den Sonnenaufgang vom Hoteldach aus geniessen, an einem Yoga Kurs teilnehmen, in der nahen Altstadt einen Spaziergang unternehmen und das Leben am Fluss beobachten.
Lage
Beim Shivala Ghat am Ganges Fluss. Der Transfer erfolgt im Boot von einem Hauptghat zum Hotel und dauert ca. 15 Minuten. Die Distanz zum Flughafen beträgt 33 km, zum nächsten Bahnhof sind es 6 km.
Angebot
Im traditionellen «Maharaj» Restaurant werden Ihnen vegetarische Gerichte serviert (kein Alkoholausschank).
Zimmer
Die vier Standard Zimmer und die neun Zimmer mit Blick auf den Ganges sind mit Klimaanlage, Fernseher und Telefon ausgestattet.
Preis auf Anfrage
Loading map...