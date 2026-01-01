Beschreibung

Einleitung Sie können den Sonnenaufgang vom Hoteldach aus geniessen, an einem Yoga Kurs teilnehmen, in der nahen Altstadt einen Spaziergang unternehmen und das Leben am Fluss beobachten.

Lage Beim Shivala Ghat am Ganges Fluss. Der Transfer erfolgt im Boot von einem Haupt­ghat zum Hotel und dauert ca. 15 Minuten. Die Distanz zum Flughafen beträgt 33 km, zum nächsten Bahnhof sind es 6 km.

Angebot Im traditionellen «Maharaj» Restaurant werden Ihnen vege­tarische Gerichte serviert (kein Alkohol­ausschank).