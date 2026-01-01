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Suryauday Haveli

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Varanasi

Ein schönes Haveli mit einer tollen Lage direkt am Ganges. Die Zimmer sind zweckmässig ausgestattet und die Menüauswahl im Restaurant ist überschaubar. Das historische Haus ist eine interessante Adresse für einen Kurzaufenthalt in Varanasi.

Beschreibung

Einleitung
Sie können den Sonnenaufgang vom Hoteldach aus geniessen, an einem Yoga Kurs teilnehmen, in der nahen Altstadt einen Spaziergang unternehmen und das Leben am Fluss beobachten.
Lage
Beim Shivala Ghat am Ganges Fluss. Der Transfer erfolgt im Boot von einem Haupt­ghat zum Hotel und dauert ca. 15 Minuten. Die Distanz zum Flughafen beträgt 33 km, zum nächsten Bahnhof sind es 6 km.
Angebot
Im traditionellen «Maharaj» Restaurant werden Ihnen vege­tarische Gerichte serviert (kein Alkohol­ausschank).
Zimmer
Die vier Standard Zimmer und die neun Zimmer mit Blick auf den Ganges sind mit Klimaanlage, Fernseher und Telefon ausgestattet.
Preis auf Anfrage

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