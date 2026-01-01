Steenberg Hotel & Golf Estate
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Einen eigenen Golfplatz gibt es auch und was für einen: 18 Löcher purer Spass, ohne anspruchslos zu sein. Für Golfreisen durch Südafrika ein schöner Ort, um Golf und Entspannung zu verbinden.
Das Golfhotel Steenberg ist ein Luxushotel in den Gebäuden des ältesten Landsitzes am Kap. Schon im 17. Jahrhundert liessen sich an diesem Ort erstmals Menschen nieder. Der Grund ist simpel: es liegt ausserhalb. Sprich, weit vom Trubel der Grossstadt entfernt, findet man hier draussen zwischen Farmhäusern und Weinbergen Ruhe und Gelassenheit. Apropos Wein – das hauseigene Weingut hat Kultstatus und ist bereits preisgekrönt.
Einen eigenen Golfplatz gibt es auch und was für einen: 18 Löcher purer Spass, ohne anspruchslos zu sein. Für Golfreisen durch Südafrika ein schöner Ort, um Golf und Entspannung zu verbinden.
Golfferien am Kap: Ruhe und Gelassenheit im Golfhotel Steenburg mit Blick auf den Tafelberg
Neben dem Golfplatz bietet das Golfhotel Steenberg, was übrigens Steinberg auf Afrikaans heisst, auch einen riesigen Garten mit herrlichem Ausblick auf den wohl berühmtesten Steinberg Südafrikas – den Tafelberg.
Die Zimmer sind individuell gestaltet mit viel Holz und vielen hellen Farbtönen.
Modisch sehr stilvoll und luxuriös, aber dennoch nicht verschwenderisch und pompös. Catharina's Restaurant ist nach der Gründerin der Farm benannt. An der Decke schweben Origami-Schwäne, auf den Tellern warten hervorragende Speisen von Meeresfrüchten und gegrilltem Filet vom Rind. Fehlt nur noch das Bistro 1682, das wenig überraschend das Gründungsjahr im Namen trägt. Hier gibt es saisonale Gerichte, zubereitet von Küchenchef Kerry Kilpin.
Lage
Das Steenberg Hotel liegt nur 20 Minuten vom Stadtzentrum Kapstadts entfernt im Constantia Valley am Fusse der Steenberg Mountains. Constantia war das erste Weinbaugebiet am Westkap und ist diesbezüglich voller Geschichte. Trotz Nähe zur Stadt ist die Umgebung sehr ländlich und ruhig. Die Sicht vom Hotel aus reicht weit über die Rebberge hinaus bis zur False Bay.
Angebot
Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, Wellnessbereich und Fitnesscenter. Eine Wein Degustationen ist ein Muss in diesem Resort.
Zimmer
Die Unterkunft ist eine Oase der Ruhe mit insgesamt 24 eleganten, klimatisierten Zimmern im Haupthaus und den Nebengebäuden. Jedes Zimmer ist geschmackvoll eingerichtet und mit Antiquitäten aufgewertet. Die Zimmer bieten einen schönen Ausblick auf die Gartenanlagen. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, TV, Wifi, Minibar, Tee-/Kaffeestation und Safe ausgestattet.
Aktivitäten
Sport: Spaziergänge
Wellness: Das Spa welches von der Ginkgo Spa & Wellness Gruppe geführt wird bietet ein Ambiente zum Entspannen und Verwöhnen mit verschiedenen Schönheitsbehandlungen.
Wellness: Das Spa welches von der Ginkgo Spa & Wellness Gruppe geführt wird bietet ein Ambiente zum Entspannen und Verwöhnen mit verschiedenen Schönheitsbehandlungen.
Golf
Steenberg Golf Club
Kulinarisches
Das Hotel verfügt über einen Swimmingpool, Wellnessbereich und Fitnesscenter. Eine Wein Degustationen ist ein Muss in diesem Resort.
Preis auf Anfrage
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