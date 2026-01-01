One & Only Cape Town
Kapstadt
Beschreibung
Einleitung
Einen eigenen Golfplatz gibt es auch und was für einen: 18 Löcher purer Spass, ohne anspruchslos zu sein. Für Golfreisen durch Südafrika ein schöner Ort, um Golf und Entspannung zu verbinden.
Das Golfhotel Steenberg ist ein Luxushotel in den Gebäuden des ältesten Landsitzes am Kap. Schon im 17. Jahrhundert liessen sich an diesem Ort erstmals Menschen nieder. Der Grund ist simpel: es liegt ausserhalb. Sprich, weit vom Trubel der Grossstadt entfernt, findet man hier draussen zwischen Farmhäusern und Weinbergen Ruhe und Gelassenheit. Apropos Wein – das hauseigene Weingut hat Kultstatus und ist bereits preisgekrönt.
Einen eigenen Golfplatz gibt es auch und was für einen: 18 Löcher purer Spass, ohne anspruchslos zu sein. Für Golfreisen durch Südafrika ein schöner Ort, um Golf und Entspannung zu verbinden.
Golfferien am Kap: Ruhe und Gelassenheit im Golfhotel Steenburg mit Blick auf den Tafelberg
Neben dem Golfplatz bietet das Golfhotel Steenberg, was übrigens Steinberg auf Afrikaans heisst, auch einen riesigen Garten mit herrlichem Ausblick auf den wohl berühmtesten Steinberg Südafrikas – den Tafelberg.
Die Zimmer sind individuell gestaltet mit viel Holz und vielen hellen Farbtönen.
Modisch sehr stilvoll und luxuriös, aber dennoch nicht verschwenderisch und pompös. Catharina's Restaurant ist nach der Gründerin der Farm benannt. An der Decke schweben Origami-Schwäne, auf den Tellern warten hervorragende Speisen von Meeresfrüchten und gegrilltem Filet vom Rind. Fehlt nur noch das Bistro 1682, das wenig überraschend das Gründungsjahr im Namen trägt. Hier gibt es saisonale Gerichte, zubereitet von Küchenchef Kerry Kilpin.
Lage
Das Hotel befindet sich im malerischen Victoria & Alfred Waterfront, im Herzen von Kapstadt.
Angebot
Die halbkreisförmige Architektur des 7-stöckigen Marina Rise bietet einen unvergleichlichen Blick auf den Tafelberg sowie die zwei Inseln inmitten der Waterfront, auf denen sich die 40 Island Zimmer und Suiten und das One&Only Spa befinden. Die Anlage verfügt über 3 Restaurants, ein Wine Loft mit über 5000 Weinen, eine 350 m2 grosse Poollandschaft, ein modernes Fitness Center, exklusive Boutiquen, KidsOnly Club und 24-Stunden Zimmerservice.
Zimmer
Die 131 grosszügigen mit afrikanischen Hölzern ausgestatteten und mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst dekorierten Zimmer und Suiten bieten Blick auf den Tafelberg oder die Marina. Sie sind sehr geräumig, denn die „kleinste" Kategorie hat bereits 60 m2. Alle Zimmer verfügen über Bad mit separater Dusche, Telefon, LCD-TV, DVD-/CD Player, kostenlosen Internetzugang, MP3 Docking Station, Minibar, Nespressomaschine, Safe, Föhn und Klimaanlage. Die grossen Bäder verfügen über ein Bad mit separater Regendusche und separatem WC sowie Doppelwaschbecken und Haartrockner.
Marina Harbour Room (ca. 63 m2) im Haupthaus mit Blick auf die Waterfront sowie Badezimmer, separater Regendusche, Föhn, Flatscreen-Satelliten-TV, DVD/CD-Player, Dockingstation, Telefon, WLAN, Minibar, Kaffeemaschine, Safe, Klimaanlage, Balkon.
Aktivitäten
Wellness: Fitnessstudio. Der „One&Only Spa" verfügt über zwei Vital-Pools, Sauna, Dampfbad, Erlebnisduschen sowie 12 Behandlungs-Villen.
Kulinarisches
Drei Restaurants offerieren japanische, südafrikanische und italienische Spezialitäten. auf höchstem Niveau. An einem weinverwöhnten Ort wie Kapstadt darf natürlich auch ein erstklassiges Weinangebot nicht fehlen: Im „Wine-Loft" des Hauses finden sich deshalb 5000 Sorten bester Tropfen. Ein weiterer Anziehungspunkt: die „Vista Lounge & Bar", die ihrem Namen mehr als gerecht wird.
Preis auf Anfrage
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