The Capital Zimbali
Ballito
Beschreibung
Einleitung
Das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort mit ihren luxuriösen Unterkünften in privater Atmosphäre liegt in der Region Kwa-Zulu-Natal. Zimbali bedeutet auf Zulu „Tal der Blumen". Auch deshalb ist dieses charmante und unberührte Areal ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Blumen wohin man sieht. Endlose, unberührte Strände und ein klarer Himmel laden zum Entspannen und Träumen ein. Mitten in diesem tropischen Paradies, in einem ruhigen Waldschutzgebiet an der Küste gelegen, empfängt das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort seine Besucher und garantiert mit ihrer Gastfreundschaft unvergessliche Golfreisen durch Südafrika.
Das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort mit ihren luxuriösen Unterkünften in privater Atmosphäre liegt in der Region Kwa-Zulu-Natal. Zimbali bedeutet auf Zulu „Tal der Blumen". Auch deshalb ist dieses charmante und unberührte Areal ein wahres Paradies für Naturliebhaber. Blumen wohin man sieht. Endlose, unberührte Strände und ein klarer Himmel laden zum Entspannen und Träumen ein. Mitten in diesem tropischen Paradies, in einem ruhigen Waldschutzgebiet an der Küste gelegen, empfängt das Golfhotel Fairmont Zimbali Resort seine Besucher und garantiert mit ihrer Gastfreundschaft unvergessliche Golfreisen durch Südafrika.
Die Gästezimmer sind gemütlich und elegant.
Sie verfügen jeweils über einen Balkon, von dem die Gäste weite Blicke auf das Meer, den Garten oder das Resort geniessen können. Golfliebhaber können im benachbarten Zimbali Country Club ihrem Lieblingssport frönen. Der abwechslungsreiche Kurs führt zum Teil durch dichte subtropische Vegetation, Feuchtgebiete und offenes Gelände und zählt mit seinen traumhaften Aussichten auf den Indischen Ozean zu den schönsten Plätzen Südafrikas.
Lage
Das Fairmont Zimbali Resort liegt direkt am Strand und bietet eine atemberaubende Aussicht über das Meer und die traumhafte Anlage.
Angebot
Das Fairmont Zimbali Resort verfügt über mehrere Restaurants und Bars, ein Wellness- und Fitnesscenter, mehrere Swimmingpools, Konferenzräume, einen Beach- und Kinderclub sowie einen eigenen 18-Loch Tom Weiskopf Championship Platz.
Zimmer
Die 154 gut ausgestatteten Zimmer bieten einen atemberaubenden Ausblick auf den Indischen Ozean, übergroße Veranden und elegante Dekoration in Erdfarben aus Stein und Holz, die die faszinierende Umgebung widerspiegelt. Die grosszügigen Zimmer und Suiten verfügen über Satelliten-TV, Wireless Internet, Telefon, Kaffee-/Teekocher, Minibar, Safe, Klimaanlage und zum Teil über Balkon oder Terrasse. Die Zimmer bieten traumhaften Meerblick und geräumige Badezimmer.
Aktivitäten
Sport: Das Hotelgelände verfügt ebenfalls über Fitnessbereiche und mehrere Swimmingpools.
Wellness:Gönnen Sie sich einen Besuch in unserem Willow Stream Spa mit 8 Behandlungsräumen und Dampfbädern, bei dem sie sich erholen, entspannen und neue Energie schöpfen können.
Wellness:Gönnen Sie sich einen Besuch in unserem Willow Stream Spa mit 8 Behandlungsräumen und Dampfbädern, bei dem sie sich erholen, entspannen und neue Energie schöpfen können.
Golf
Zimbali Golf & Country Club
Kulinarisches
Das Fairmont Zimbali Resort bietet Ihnen eine Fülle an kulinarischen Optionen in 9 verschiedenen Restaurants und Bars – von leichten bis hin zu Gänge-Menüs, von lokalen Spezialitäten zu internationalen Themengerichten ist für jeden Geschmack etwas dabei.
Preis auf Anfrage
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