Beschreibung

Einleitung Nur gerade 20 Minuten von Kapstadts Innenstadt entfernt, bietet das Hotel Cellars- Hohenort Luxus, Ruhe und Erholung in einer landschaftlich einmaligen Umgebung.

Lage Dieses 5 Sterne Relais & Chateaux Hotel liegt im Herzen des wunderschönen Weingebiets Constantia Valley. An den dicht bewaldeten östlichen Hängen des Tafelbergs gelegen, bieten sich atemberaubende Blicke über das Constantia Tal zur False Bay und dem Meer. Das Hotel liegt in unmittelbarer Nähe des weltbekannten Botanischen Gartens von Kirstenbosch mit seinen wunderschönen Gärten und einem Weinberg. Cellars-Hohenort liegt nur etwa 20 Minuten vom Zentrum von Kapstadt und vom Meer entfernt. Das Hotel bietet morgens einen kostenlosen Transfer zur Waterfront.

Angebot Eine Weindegustation kann in der eigenen Weinbar genossen werden. Zur Entspannung stehen dem Gast ein Spa und zwei Pools zur Verfügung. Eine leichte Küche mit lokalen Spezialitäten sowie der legendäre «High Tea» wird im Restaurant «The Conservatory» serviert.



Es werden dem Gast Garten- und Kräuter- Touren angeboten. In unmittelbarer Nähe befinden sich verschiedene Golfplätze.