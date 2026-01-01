Beschreibung

Lage Prana Lodge ist eine einzigartige Strand Lodge, welche in einem ursprünglichen Wald an der Chintsa Bay liegt. Die Fahrt nach East London dauert ca. 40 Minuten. Von der Lodge aus gibt es einen direkten Zugang zum herrlichen Sandstrand am Indischen Ozean.

Angebot Die Prana Lodge verwöhnt ihre Gäste mit einer exquisiten Küche sowie einem Spa. Im Haupthaus gibt es einen Pool sowie eine Lounge mit Bar. Zu den Aktivitäten gehören Surfen, Wandern, Reiten, Tennis, Golf, Fischen und Vogelbeobachtungen.