Leeu Estates
Franschhoek
Beschreibung
Einleitung
Alle Räume des Leeu Estates Golfhotels überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen Farbgestaltung.
Die Winzer laden jeden Gast zu einer kostenlosen Weinprobe während seines Aufenthaltes ein. Für das leibliche Wohl sorgt Küchenchef Oliver Cattermole mit innovativen und kreativen Köstlichkeiten.
Zudem eignet sich die Umgebung des Leeu Estates perfekt fürs Wandern, Joggen oder Radfahren.
Allein für Ihr Degustationsmenü lohnt sich die Reise in die Winelands.
Alle Räume des Leeu Estates Golfhotels überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen Farbgestaltung.
Das Leeu Spa & Gym bietet erfahrene Therapeuten und einen beheizten Infinity-Aussenpool.
Ein bezaubernderes Fleckchen Erde hätte sich das Luxushotel für seinen Standort nicht aussuchen können. Das 5-Sterne-Boutique-Hotel liegt mitten in den Weinbergen nur eine Stunde entfernt von Kapstadt in der Nähe des malerischen Orts Franschhoek. Bekannt ist das Hotel für seine gehobene Gastronomie und Spitzenweine.
Im Wine Studio können die Gäste des Golfhotels Leeu Estates in stylischem Ambiente an einer Weinprobe der prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen.
Die Winzer laden jeden Gast zu einer kostenlosen Weinprobe während seines Aufenthaltes ein. Für das leibliche Wohl sorgt Küchenchef Oliver Cattermole mit innovativen und kreativen Köstlichkeiten.
Spa, Gym und Golf
Nach einer ausgiebigen Weinprobe und vielen Leckereien lockt das Hotel mit 17 individuell gestalteten Zimmern und Suiten. Alle Räume überzeugen mit klassischem Design, hochwertigen Materialien und einer ruhigen Farbgestaltung.
Das Leeu Spa & Gym bietet erfahrene Therapeuten und einen beheizten Infinity-Aussenpool.
Zudem eignet sich die Umgebung des Leeu Estates perfekt fürs Wandern, Joggen oder Radfahren.
Ein kostenloser Shuttle-Service verbindet das Haus mit den beiden Schwester-Hotels Leeu House und Le Quartier Français mitten in Franschhoek. Das Leeu House besticht mit seinem angenehmen Landhausstil. Das Design-Hotel Le Quartier Français ist international bekannt für seine grandiose Küche. Chefköchin Margot Janse gehört zu den Top-Chefs am Kap.
Allein für Ihr Degustationsmenü lohnt sich die Reise in die Winelands.
Obwohl das Leeu Estates keinen eigenen Golfplatz anbietet, ist das Resort perfekt für Golfer. Ab 4 Nächten gibt es attraktive Golf Pakete inkl. drei 18-Loch Greenfees auf den besten Plätzen in den Winelands: Pearl Valley, Devonvale, Stellenbosch, Erinvale und De Zalze. Ein Abendessen im Hotelrestaurant sowie alle Transfers sind auch mit dabei!
Lage
Leeu Estates befindet sich nur gerade eine Fahrstunde von Kapstadt entfernt im Franschhoek Valley, welches bekannt ist für seine edlen Tropfen die hier angebaut werden. Leeu Estates erstreckt sich auf 68 Hektaren Farmland nur wenige Fahrminuten von Franschhoeks Zentrum entfernt. Es liegt direkt an der Main Street von Franschhoek, wo es zahlreiche Restaurants, Marktstände, Kunstgalerien und Boutiquen gibt.
Angebot
Im Herzen des Weinguts steht das aufwändig restaurierte Herrenhaus aus dem 19. Jahrhundert mit dem Speise- und Leseraum. Angrenzend befindet sich das Spa und das kleine Fitnesscenter. Das Team des Leeu Estates kredenzt innovative Gourmetfreuden auf höchstem Niveau. Zum Lunch und Dinner geniessen Gäste eine köstliche Mélange von Speisen, die von den Aromen Südafrikas sowie der Geschmacksvielfalt aus aller Welt inspiriert ist – begleitet von den besten Weinen Südafrikas.
Als Alternative gibt es noch die Tuk Tuk Microbrewery, in der selbstgebrautes Bier und mexikanisches Essen angeboten wird. Im Wine Studio, können Gäste in stylischem Ambiente an einer Weinprobe der mehrfach prämierten Spitzenweine der Marke Mullineux & Leeu Family Wines teilnehmen.
Zimmer
Die 17 individuell ausgestatteten Zimmer und Suiten zeichnen sich durch ihr klassisches und zeitgenössisches Design aus. Das massgefertigte Interieur, ansprechende Materialien, die ruhige Farbgebung und ausgewählte Kunstwerke schaffen ein Ambiente, das zum Verweilen einlädt. Jedes der luxuriösen Gästezimmer verfügt über jeglichen Komfort sowie grosszügig ausgestattete Marmor-Badezimmer. Die meisten Zimmer verfügen über Kamine sowie eigene Terrassen mit einer herrlichen Aussicht auf die Weinberge.
Die Zimmer sind in verschiedenen Komplexen des Anwesens untergebracht und mit modernster Technik ausgestattet: Media-Hub im Schreibtisch mit kostenlosem Wireless-Internet und internationalen Steckdosen, iPad auf Anfrage, Klimaanlage, HD-Flachbild-Smart-TV, elektronischer Safe, Nespresso-Kaffeemaschine und eine Minibar. Die Executive Suiten sind äusserst grosszügig gestaltet und verfügen über eine herrliche Terrasse.
Aktivitäten
Sport: Fitnessbereich, Personal Training und Yoga. Bei spannenden Ausflügen erleben Sie die Umgebung und die traumhafte südafrikanische Natur hautnah.
Wellness: Das Wellnesscenter Amala besticht mit dem Einfluss von asiatischer Tradition. Es werden wohltuende Massagen und diverse andere Anwendungen geboten. Die Interieurs des Spa-Bereichs zeichnen sich durch ihre hohen Glasfronten und das stilvolle, pure Design aus. Ein grosser Pool lädt zum Erfrischen und Relaxen ein.
Wellness: Das Wellnesscenter Amala besticht mit dem Einfluss von asiatischer Tradition. Es werden wohltuende Massagen und diverse andere Anwendungen geboten. Die Interieurs des Spa-Bereichs zeichnen sich durch ihre hohen Glasfronten und das stilvolle, pure Design aus. Ein grosser Pool lädt zum Erfrischen und Relaxen ein.
Golf
Pearl Valley Golf Platz
Kulinarisches
Das Team des LEEU Estates kredenzt unter der Leitung von Küchenchef Oliver Cattermole im Dining Room innovative Köstlichkeiten auf höchstem Niveau. So geniessen Sie zum Mittag- und Abendessen internationale Speisen mit lokalen Nuancen. Frühstück à la carte, LEEU Family Wein, Softdrinks sowie lokale alkoholische Getränke inklusive.
Preis auf Anfrage
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