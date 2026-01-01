Laurence Graff versteht was von Edelsteinen. Wenig verwunderlich also, dass der weltbekannte Diamanten-Händler mit dem Delaire Graff Estate bei Stellenbosch ein wahres Juwel geschaffen hat.



Wie ein edler Solitär liegt das Weingut und Golfhotel Delaire Graff Estate mit Spa, zwei Restaurants und zehn Villen umringt von Weingärten am Fusse des Botmaskop-Berges mit Blick auf die Rückseite des Kapstädter Tafelbergs und die Winelands von Südafrika.

Wie das beeindruckende Botmaskop-Massiv heisst auch der Vorzeige-Rotwein des Weinguts. Die im Bordeaux-Stil komponierte Cuvée heimst neben den Sauvignon Blancs und Chardonnays des Hauses fleissig Preise ein.



Auf Golfreise durch Südafrika: Die Winelands sind ein Muss

Die in einem Hightech-Weinkeller produzierten Weine sind hervorragend, die Küche ambitioniert. Im Golfhotel Delaire Graff Restaurant mit der nach Franschhoeck ausgerichteten Terrasse werden mediterran angehauchte Gerichte mit südafrikanischem Einschlag aufgetischt.

Im Indochine mit Traumblick auf Stellenbosch und Tafelberg wird die asiatische Küche zelebriert. Die Villen mit eigenen Pools sind top ausgestattet, das Spa mit grossem Pool erstklassig. Einzigartig machen das architektonisch beeindruckende Weingut aber erst die unzähligen Bilder und Skulpturen des Kunstsammlers Graff.



Noch wertvoller als die Kunstwerke im Delaire sind nur noch die Juwelen in der Graff-Boutique des Weinguts. Wegen dieser Millionenwerte im Inneren des Weinguts ist das Delaire Graff Estate wahrscheinlich das am besten gesicherte Hotel Afrikas.