Spanien Golfreisen

Spanien gehört zu den beliebtesten Golfreisezielen in Europa. Die riesige Anzahl an Plätzen, kombiniert mit idealem Golfwetter beinahe das ganze Jahr hindurch, machen die iberische Halbinsel besonders attraktiv. Hinzu kommt die ausgesprochene Vielfalt dieses Reiselandes, die sowohl historische Städte und Regionen auf dem Festland wie herrliche Insellandschaften auf den Balearen einschliesst. Besonders genussreich beginnen viele Golf Enthusiasten die Golfsaison oder verlängern sie bis in die Wintermonate hinein auf den Kanarischen Inseln. Die erste Wahl für ambitionierte Golferinnen und Golfer ist die majestätische Vulkaninsel Teneriffa. Das milde Klima kommt einem ewigen Frühling gleich – perfekte Spielbedingungen sind hier beinahe garantiert. Eine Golfreise nach Spanien ist Genuss von A bis Z. Entspannen Sie nach einer aufregenden Runde Golf an einem der zahlreichen Strände bevor Sie die herrliche spanische Küche kosten. Unternehmen Sie Ausflüge mit einem Mietwagen und entdecken Sie kleine Städte auf dem Land, fahren Sie durch Olivenhaine und lassen Sie sich von der grandiosen Alhambra in Granada beeindrucken. In Barcelona erwartet Sie das beeindruckende architektonische Erbe von Antonio Gaudi, während Sevilla mit der drittgrössten Kathedrale der Welt aufwartet. Golfreisen nach Spanien verbinden den Sport gekonnt mit wohltuenden Strandferien, Städtetouren oder Entspannung in der Natur. Bei Golfferien in Spanien haben Sie die Auswahl aus Hunderten erstklassigen Golfplätzen und einigen der besten spanischen Golfhotels. Hinzu kommt das fast ganzjährig gute Wetter – Spanien bietet Ihnen perfekte Bedingungen für Ihre Golfreise. Kontaktieren Sie uns, wir beraten Sie gerne.