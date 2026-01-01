Sofitel Marrakech
Marrakesch
Beschreibung
Lage
Im „Land Gottes", wie Marrakesch aus dem Mazirischen übersetzt heisst, liegt das luxuriöse Sofitel Marrakech. Orientalische Teppiche, Marmor und marokkanische Kunstwerke schmücken die Gänge und entführen die Gäste in eine Märchenwelt des Fernen Ostens.
Angebot
Wellness pur erwartet die Gäste des Sofitel Marrakech im Lounge & Spa Bereich. Auch hier finden sich weitere Superior Rooms und Suiten. Hauptakteur dieses Areals ist jedoch der wunderschöne Spa mit Sauna, Dampfbad und Massageangeboten. Im grossen Palmengarten findet sich eine grosszügige Poolanlage mit Aussicht auf die Berge. Ausserdem bietet das Luxusresort ein Fitnesscenter für Sportbegeisterte.
Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher in den Restaurants und Bars des Resorts, in denen sowohl marokkanische Küche als auch internationale Gerichte serviert werden. Für Kinder gibt es den Kinderclub und die Erwachsenen können die Abende entspannt im hoteleigenen Nachtclub ausklingen lassen.
Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher in den Restaurants und Bars des Resorts, in denen sowohl marokkanische Küche als auch internationale Gerichte serviert werden. Für Kinder gibt es den Kinderclub und die Erwachsenen können die Abende entspannt im hoteleigenen Nachtclub ausklingen lassen.
Zimmer
Das Sofitel teilt sich in den Palais Imperial und dem Lounge & Spa Bereich auf. Ersterer weist insgesamt 207 Zimmer im Orient-Stil auf, worunter sowohl Luxury Rooms als auch Junior Suiten fallen. Beide bieten einen schönen Blick auf das majestäische Atlasgebirge. So auch die Prestige Suiten, die die geräumigsten Zimmer des Palastes darstellen und jeweils einen separaten Salon und eine eigene Terrasse haben.
Preis auf Anfrage
Loading map...