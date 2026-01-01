Im „Land Gottes", wie Marrakesch aus dem Mazirischen übersetzt heisst, liegt das luxuriöse Sofitel Marrakech. Orientalische Teppiche, Marmor und marokkanische Kunstwerke schmücken die Gänge und entführen die Gäste in eine Märchenwelt des Fernen Ostens.

Wellness pur erwartet die Gäste des Sofitel Marrakech im Lounge & Spa Bereich. Auch hier finden sich weitere Superior Rooms und Suiten. Hauptakteur dieses Areals ist jedoch der wunderschöne Spa mit Sauna, Dampfbad und Massageangeboten. Im grossen Palmengarten findet sich eine grosszügige Poolanlage mit Aussicht auf die Berge. Ausserdem bietet das Luxusresort ein Fitnesscenter für Sportbegeisterte.



Kulinarisch verwöhnt werden die Besucher in den Restaurants und Bars des Resorts, in denen sowohl marokkanische Küche als auch internationale Gerichte serviert werden. Für Kinder gibt es den Kinderclub und die Erwachsenen können die Abende entspannt im hoteleigenen Nachtclub ausklingen lassen.