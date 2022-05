Vietnam Aktivferien

Ein Land, das von einem jahrelangen Krieg geschunden und gezeichnet wurde, will neu entdeckt werden. Schon lange ist der Vietnamkrieg vorüber und in Vietnam hat sich schon seit Jahren Optimismus breit gemacht. Städte wie das einstige Saigon, das in Ho-Chi-Minh Stadt umbenannt wurde, aber auch die entlegensten Dörfer haben einen Aufbruch gewagt, der Gäste aus aller Welt willkommen heisst. Erleben Sie Ihre Vietnam Ferien und machen Sie Vietnam Reisen durch ein Land, in dem noch viele Zeugnisse der Kolonialzeit erhalten geblieben sind. Entdecken Sie das Land am Mekong mit seinen weissen Stränden an blauem Meer, Palmen, unberührten Regenwäldern und Naturparks mit einer einzigartigen Tierwelt. Unternehmen Sie Vietnam Trekkings, bei denen niemals Langeweile aufkommen wird. Unsere Spezialisten werden Ihnen bei Planung Ihrer Vietnam Reise behilflich sein.