Kühle Bergregion Sapa Vietnam

Vietnam Rundreisen über Sapa

Die Region von Sapa unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht von den übrigen Touristenzielen Vietnams. Das sonst eher feucht-heisse Klima des Landes ist dort in mehr als 1.600 Metern Höhe nicht mehr zu spüren. Bei Ihrer Reise nach Sapa werden Sie beim Besuch der Stadt am Fuss des Hoang-Lien-Gebirges den im Zentrum befindlichen Aussichtspunkt Ham-Rong entdecken. Dieser Berg wurde so genannt, weil er bei der Betrachtung aus der Ferne aussieht wie ein fliegender Drache. Der Gipfel ist für Gäste durch eine kleine Wanderung erreichbar, die dort mit einem Orchideen-Garten und einem fantastischen Panorama belohnt werden.