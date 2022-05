Vietnam Reisen

Höhepunkte eines Landes von Nord nach Süd

Nordvietnam Reisen

Das ganze Land zieht sich in der Form eines „S“ mit einer Länge von mehr als 1.800 Kilometern von Nord nach Süd. Die Hauptstadt Hanoi-City befindet sich im Norden und ist durch ihren internationalen Flughafen häufig Start von Reisen durch das Land. Mit ihren etwa sechs Millionen Einwohnern ist Hanoi-City Dreh- und Angelpunkt für alle Vietnam Ferien. Im Stadtbild befinden sich noch heute Einflüsse aus der französischen Kolonialzeit, deren Bauten allgegenwärtig sind. Hinzu kommen Tempel und Pagoden. Hier können Sie das Thang Long Wasser Puppentheater erleben, das es nur in Vietnam gibt und in dem Szenen vom Land, Fischfang, oder Flötenspieler auf einem Büffel oder ein Bauer dargestellt werden. Der Hoam-Kiem-See, auch als Schwertsee bezeichnet ist der bekannteste See der Hauptstadt und trennt auf natürliche Weise Alt-Hanoi und das frühere französische Viertel. Etwa 160 Kilometer von Hanoi-City entfernt befindet sich Mai Chau. In diesem Bezirk liegt ein grosses Naturwaldreservat, mit Wäldern und Reisfeldern und überwiegend mit Angehörigen der ethnischen Minderheit der weissen Thai bewohnt ist. Von der Hauptstadt erreichen Gäste die Vinh Ha Long Bucht, die mit ihren weltberühmten Kalksteinfelsen zu den grössten touristischen Höhepunkten Vietnams zählt. Ein ebenfalls bekanntes Reiseziel ist Ninh Binh mit der „trockenen Halong Bucht“. Die im Nordwesten gelegene Bergregion Sapa liegt etwa 1.600 Meter über dem Meeresspiegel und begeistert Gäste durch grüne, nebelverhangene Hügel und ein frisches Klima. Die Sapa Bergwelt eignet sich hervorragend für Trekkings in Verbindung mit Besuchen bei den vietnamesischen Bergvölkern.

Zentralvietnam Reisen

Im Landesinneren befindet sich der unter Naturschutz stehende Phong Nah-Ke Nationalpark. Die Son Doong Höhle ist das grösste Höhlensystem der Welt. Die Zitadelle in Hue wurde zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt und der dortige Kaiserpalaste wurde nach dem Vorbild der verbotenen Stadt in Peking erbaut. Südlich von Hue befindet sich die mit etwa einer Million Einwohnern fünftgrösste Stadt des Landes, Danang. Weitere Höhepunkte Zentralvietnams sind der China Beach, der Wolkenpass sowie die Marmor Berge. Die Stadt Hoi An bietet Gästen Charme in Verbindung mit Kultur und Strandferien.

Südvietnam Reisen

Die bedeutendste Metropole im Süden ist das am Saigon-Fluss gelegene frühere Saigon-City, heute Ho-Chi-Minh-City. In der Sieben-Millionen-Stadt befinden sich Hotels, Kulturangebote und zahlreiche Sehenswürdigkeiten. Derzeit fliegt nur die Schweizer Airline Edelweiss Air direkt nach Ho-Chi-Minh-City.

Ein beliebter Badeort mit einem über sechs Kilometer langen Sandstrand ist Nha Trang. Hier finden Gäste verschiedene Hotels, Bars und ein umfangreiches Unterhaltungsangebot. Abkühlung gibt es im Bergdorf Dalat, wo eine jährliche Durchschnittstemperatur von 18 Grad herrscht. Mui Ne und Phan Thiet sind weitere beliebte Badeorte in Südvietnam.

Nahezu alle Gäste in Vietnam unternehmen eine Schiffsfahrt auf dem Mekong, dessen Delta mit seinen schwimmenden Märkten ein absoluter Höhepunkt ist.

Weiter südwestlich, gelegen an der Grenze zu Kambodscha, befindet sich Phu Quoc. Die Insel hat einen eigenen Flughafen und verwöhnt ihre Gäste mit traumhaften Badeferien, Restaurants und Hotels aller Preiskategorien. Die Inselgruppe Con Dao liegt im südchinesischen Meer und verfügt noch über ihren ursprünglichen Inselcharme.

Informationen über Vietnam

Schweizer Bürger benötigen für eine Einreise nach Vietnam einen mindestens noch sechs Monate über das Rückreisedatum gültigen Reisepass. Ausserdem muss vor Einreise ein Visum beantragt werden. Flugverbindungen werden über Dubai, Doha, Bangkok beziehungsweise Singapur nach Vietnam angeboten. Direktflüge sind nur durch die Edelweiss Air möglich. Vietnam lässt sich gut mit kambodschanischen Zielen oder Zielen in Thailand und Laos verbinden. Die Währung heisst Dong. Jedoch werden fast überall US-Dollar akzeptiert. Die Monate November bis April zählen zu den besten Reisezeiten für eine Reise durch Vietnam. Gäste müssen darauf achten, dass es zwischen dem Süden und Norden klimatische Unterschiede gibt. Die Sommer sind meist feucht und heiss und im Süden ist dann Regenzeit. Da das Land eine grosse Nord-Süd-Ausdehnung besitzt, sollte es im Rahmen einer geführten Rundreise besucht werden. Reisen Sie mit einem privaten Fahrer oder erfahren Sie von erfahrenen Guides Informationen über Geschichte, Geografie und lokalen Besonderheiten. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten der Schweiz (EDEA) gibt Informationen zu Einreisebestimmungen, Reisezeiten und nennt Reisetipps. Infos erhalten Sie auch bei uns.

Historisches über Vietnam

Vietnam hat eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Nach der Kolonialherrschaft von Frankreich im Neunzehnten Jahrhundert wurde nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1945 durch Ho Chi Minh ein neuer Staat, die Demokratische Republik Vietnam, gegründet. 1954 wurde auf der Indochinakonferenz die Teilung des Landes in Nord- und Südvietnam besiegelt. Die Vereinigten Staaten von Amerika zogen in den Vietnamkrieg, weil sie befürchteten, dass sich der Kommunismus vom Norden in den Süden verbreiten könne. Am 30. April 1975 endete der Vietnamkrieg und das Land wurde wiedervereinigt. Unsere Spezialisten Spezialisten helfen Ihnen in allen Dingen rund um Vietnam gerne weiter.