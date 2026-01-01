1 . Tag Yogyakarta/Semarang - Wonosobo Nach Ihrer Ankunft in Yogyakarta oder Semarang folgt eine rund dreistündige Fahrt nach Wonosobo, Ihrem ersten Etappen­ort, überragt von Mt. Sundoro und Mt. Sum­bing.

2 . Tag Wonosobo - Dieng Plateau - Yogyakarta (F, M) Auf dem Dieng Plateau auf 2’093 m Höhe erleben Sie vulkanische Aktivi­tä­ten wie brodelnde Schwe­fel­quellen und heis­sen Dampf, der durch Risse in der Erd­kruste entweicht. Sie besichtigen den ältesten Hin­du­tempel auf dem Hochplateau sowie den Telaga Warna See und fahren dann weiter nach Yogya­karta (ca. 4 Stunden), der kulturellen Haupt­stadt Javas. Mit dem weltberühmten Borobudur Tempel (montags geschlossen) erwartet Sie ein Höhe­­punkt dieser Reise.

3 . Tag Yogyakarta (F, M) Sie besichtigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Yogya­kartas, dabei natürlich auch den Prambanan Tempel, den Sultan­palast (montags geschlossen), eine Silberschmiede und das Affandi Museum. Prambanan ist Indonesiens grösste hinduistische Tempelanlage und stammt aus dem 9. Jahr­hundert.

4 . Tag Yogyakarta - Mojokerto - Mount Bromo (F, M) Im Zug durchqueren Sie auf einer rund 3½-stündigen Fahrt nach Mojokerto in Ostjava schöne Land­schaften mit Reisfeldern, Plantagen, Dörfern und Klein­städten. Mittagessen unterwegs im Zug als Lunchpaket. Ab dem Bahnhof Mojokerto geht es anschliessend in drei bis vier Stunden mit dem Auto weiter zum Mount Bromo (2’303 m), einem der aktivsten Vulkane Javas mit einer magischen Anziehungskraft.

5 . Tag Mount Bromo (F, M) Nach einer kurzen Nacht brechen Sie gegen 3 Uhr morgens zum Mount Penanjakan auf, wo Sie einen eindrücklichen Sonnenaufgang mit Blick auf den Mount Bromo erleben. Anschliessend geht es im Jeep durch die Sandebene bis zum Fuss des Vulkans; über Treppen steigen Sie zum Kraterrand hinauf und geniessen eindrucksvolle Ausblicke in den Krater sowie auf die anderen umliegenden Vulkane. Danach erkunden Sie per Jeep die Savannen- und vulkanischen Wüstenlandschaften des Bromo-Tengger-Semeru-Nationalparks. Alternativ können Sie einen Teil der Strecke auf einer kurzen Wanderung (ca. 30–45 Minuten) zurücklegen. Zurück im Hotel bleibt Zeit zur Erfrischung, bevor Sie gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung ein traditionelles Dorf des Tengger-Volkes besuchen und Einblicke in deren Alltag und Bräuche erhalten. Vor dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant sind Sie zu einer Tasse Kaffee bei einer Familie eingeladen. Am Nachmittag Rückkehr ins Hotel; der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.

6 . Tag Mount Bromo - Ijen (F, M) Nach rund zweistündiger Autofahrt erreichen Sie den Bahnhof von Probolinggo und starten zu einer etwa vierstündigen Zugfahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Reisfeldern, kleinen Wäldern und Hügeln. Für das Mittagessen unterwegs im Zug erhalten Sie ein Lunchpaket. In Banyuwangi angekommen, erkunden Sie mit dem Becak, einer traditionellen dreirädrigen Rikscha, den lokalen Markt, das chinesische Viertel und kleine Manufakturen, in denen Maniok-Cracker und traditionelle Süssigkeiten entstehen. Am frühen Abend erreichen Sie Ihr Hotel in der Region des Mount Ijen.

7 . Tag Ijen - Bali (F, M) Zu früher Stunde machen Sie sich auf für eine rund zweistündige Wanderung zum Kraterrand des Mount Ijen. Geniessen Sie dabei die Schönheit dieses Naturwunders, die kräftig blaue Farbe des Kratersees und die eindrückliche Weitsicht auf 2’386 m Höhe. Anschliessend erfolgt die letzte, rund sechsstündige Überlandreise. Sie verlassen Java und setzen mittels Fähre von Ketapang nach Gilimanuk auf die Götter­insel Bali über. Ihre Reise endet am späteren Nachmittag in Ihrem ausgewählten Hotel in Südbali.