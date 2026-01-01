Java-Bali Kompakt ab Yogyakarta oder Semarang
Java-Bali Kompakt ab Yogyakarta oder Semarang
ab CHF 1340.– / pro Person
ab Yogyakarta oder Semarang bis Bali
Highlights:
- Vulkanisches Dieng Plateau
- Idyllischer Telaga Warna See
- Weltberühmter Borobudur Tempel
- Quirliges Yogyakarta erleben
- Riesiger Hindutempel Prambanan
- Zugfahrten durch Ostjava
- Mt. Bromo: Vulkan, Wüste, Savanne
- Spektakulärer Sonnenaufgang
- Kaffeebesuch bei einer Familie
- Wanderung auf den Mount Ijen
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yogyakarta/Semarang - Wonosobo
Nach Ihrer Ankunft in Yogyakarta oder Semarang folgt eine rund dreistündige Fahrt nach Wonosobo, Ihrem ersten Etappenort, überragt von Mt. Sundoro und Mt. Sumbing.
2. Tag Wonosobo - Dieng Plateau - Yogyakarta (F, M)
Auf dem Dieng Plateau auf 2’093 m Höhe erleben Sie vulkanische Aktivitäten wie brodelnde Schwefelquellen und heissen Dampf, der durch Risse in der Erdkruste entweicht. Sie besichtigen den ältesten Hindutempel auf dem Hochplateau sowie den Telaga Warna See und fahren dann weiter nach Yogyakarta (ca. 4 Stunden), der kulturellen Hauptstadt Javas. Mit dem weltberühmten Borobudur Tempel (montags geschlossen) erwartet Sie ein Höhepunkt dieser Reise.
3. Tag Yogyakarta (F, M)
Sie besichtigen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten Yogyakartas, dabei natürlich auch den Prambanan Tempel, den Sultanpalast (montags geschlossen), eine Silberschmiede und das Affandi Museum. Prambanan ist Indonesiens grösste hinduistische Tempelanlage und stammt aus dem 9. Jahrhundert.
4. Tag Yogyakarta - Mojokerto - Mount Bromo (F, M)
Im Zug durchqueren Sie auf einer rund 3½-stündigen Fahrt nach Mojokerto in Ostjava schöne Landschaften mit Reisfeldern, Plantagen, Dörfern und Kleinstädten. Mittagessen unterwegs im Zug als Lunchpaket. Ab dem Bahnhof Mojokerto geht es anschliessend in drei bis vier Stunden mit dem Auto weiter zum Mount Bromo (2’303 m), einem der aktivsten Vulkane Javas mit einer magischen Anziehungskraft.
5. Tag Mount Bromo (F, M)
Nach einer kurzen Nacht brechen Sie gegen 3 Uhr morgens zum Mount Penanjakan auf, wo Sie einen eindrücklichen Sonnenaufgang mit Blick auf den Mount Bromo erleben. Anschliessend geht es im Jeep durch die Sandebene bis zum Fuss des Vulkans; über Treppen steigen Sie zum Kraterrand hinauf und geniessen eindrucksvolle Ausblicke in den Krater sowie auf die anderen umliegenden Vulkane. Danach erkunden Sie per Jeep die Savannen- und vulkanischen Wüstenlandschaften des Bromo-Tengger-Semeru-Nationalparks.
Alternativ können Sie einen Teil der Strecke auf einer kurzen Wanderung (ca. 30–45 Minuten) zurücklegen. Zurück im Hotel bleibt Zeit zur Erfrischung, bevor Sie gemeinsam mit Ihrer Reiseleitung ein traditionelles Dorf des Tengger-Volkes besuchen und Einblicke in deren Alltag und Bräuche erhalten. Vor dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant sind Sie zu einer Tasse Kaffee bei einer Familie eingeladen. Am Nachmittag Rückkehr ins Hotel; der restliche Tag steht Ihnen zur freien Verfügung.
6. Tag Mount Bromo - Ijen (F, M)
Nach rund zweistündiger Autofahrt erreichen Sie den Bahnhof von Probolinggo und starten zu einer etwa vierstündigen Zugfahrt durch eine abwechslungsreiche Landschaft aus Reisfeldern, kleinen Wäldern und Hügeln. Für das Mittagessen unterwegs im Zug erhalten Sie ein Lunchpaket. In Banyuwangi angekommen, erkunden Sie mit dem Becak, einer traditionellen dreirädrigen Rikscha, den lokalen Markt, das chinesische Viertel und kleine Manufakturen, in denen Maniok-Cracker und traditionelle Süssigkeiten entstehen. Am frühen Abend erreichen Sie Ihr Hotel in der Region des Mount Ijen.
7. Tag Ijen - Bali (F, M)
Zu früher Stunde machen Sie sich auf für eine rund zweistündige Wanderung zum Kraterrand des Mount Ijen. Geniessen Sie dabei die Schönheit dieses Naturwunders, die kräftig blaue Farbe des Kratersees und die eindrückliche Weitsicht auf 2’386 m Höhe. Anschliessend erfolgt die letzte, rund sechsstündige Überlandreise. Sie verlassen Java und setzen mittels Fähre von Ketapang nach Gilimanuk auf die Götterinsel Bali über. Ihre Reise endet am späteren Nachmittag in Ihrem ausgewählten Hotel in Südbali.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklass-/best verfügbaren Hotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Abreise Montag bis Freitag
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen Yogyakarta oder Semarang bis Hotel in Südbali oder Flughafen
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Zugfahrten auf Java und Fähre von Java nach Bali
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
7 Tage / 6 Nächte ab CHF 1340.– / pro Person