Sehr zentral gelegen, vis-à-vis vom Regierungspalast, direkt an der «Waterfront». Umgeben von zahlreichen Rest­au­rants und Geschäften. Transferzeit zum Flughafen ca. 20 Min.

Ein «Bar & Bistro» mit köstlicher lokaler Küche, internationalen Favoriten und einer feinen Auswahl an Cocktails sowie ein hübsches Café.

Jede der 24 eleganten Suiten ist ein­zigartig, individuell entworfen und drückt seinen eigenen Charme aus. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Decken­ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Bade­wanne und Dusche.

Standard Suite: Im Parterre gelegen, mit einem Holzdeck mit Blick in den Innenhof.

Deluxe Suite: Geräumige Suite mit Balkon mit Blick auf die belebten Strassen.