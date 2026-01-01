Knecht Reisegruppe Gütesiegel
asien Reisen Gütesiegel
asienreisen

The Ranee Boutique Suites

Hotel RatingHotel RatingHotel Rating

Kuching

Ein kleines, charmantes Schmuckstück an einer hervorragenden Lage. Ideal, um die Stadt zu erkunden.

Beschreibung

Einleitung
Kein Swimmingpool. Lese-Lounge und Geschenkladen mit handgefertigten Souvenirs.
Lage
Sehr zentral gelegen, vis-à-vis vom Regierungspalast, direkt an der «Waterfront». Umgeben von zahlreichen Rest­au­rants und Geschäften. Transferzeit zum Flughafen ca. 20 Min.
Angebot
Ein «Bar & Bistro» mit köstlicher lokaler Küche, internationalen Favoriten und einer feinen Auswahl an Cocktails sowie ein hübsches Café.
Zimmer
Jede der 24 eleganten Suiten ist ein­zigartig, individuell entworfen und drückt seinen eigenen Charme aus. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Decken­ventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Bade­wanne und Dusche.
Standard Suite: Im Parterre gelegen, mit einem Holzdeck mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Suite: Geräumige Suite mit Balkon mit Blick auf die belebten Strassen.
Preis auf Anfrage

Loading map...

Ähnliche Reisen