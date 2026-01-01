The Ranee Boutique Suites
Kuching
Beschreibung
Einleitung
Kein Swimmingpool. Lese-Lounge und Geschenkladen mit handgefertigten Souvenirs.
Lage
Sehr zentral gelegen, vis-à-vis vom Regierungspalast, direkt an der «Waterfront». Umgeben von zahlreichen Restaurants und Geschäften. Transferzeit zum Flughafen ca. 20 Min.
Angebot
Ein «Bar & Bistro» mit köstlicher lokaler Küche, internationalen Favoriten und einer feinen Auswahl an Cocktails sowie ein hübsches Café.
Zimmer
Jede der 24 eleganten Suiten ist einzigartig, individuell entworfen und drückt seinen eigenen Charme aus. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Deckenventilator, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Badezimmer mit Badewanne und Dusche.
Standard Suite: Im Parterre gelegen, mit einem Holzdeck mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Suite: Geräumige Suite mit Balkon mit Blick auf die belebten Strassen.
Standard Suite: Im Parterre gelegen, mit einem Holzdeck mit Blick in den Innenhof.
Deluxe Suite: Geräumige Suite mit Balkon mit Blick auf die belebten Strassen.
Preis auf Anfrage
Loading map...