Cove 55
Kuching
Beschreibung
Einleitung
Eine atemberaubende Aussicht bietet das grosszügige Sonnendeck mit Infinity‑Pool, Liegen und gemütlichen Cabanas. Der ideale Ort zum Relaxen und Entspannen. Sogar Delfin- oder Ottersichtungen sind hier möglich. Kleines, gut ausgestattetes Fitnesscenter (24 h offen) mit Meerblick, ideal für aktive Gäste. Eine Bibliothek und verschiedene Gartenlounges bieten gemütliche Rückzugsorte zum Schmökern oder Entspannen. Das Hotel organisiert ausserdem verschieden Ausflüge wie Bootsfahrten durch die Mangroven, Wanderungen auf den Mount Santubong, Schnorchelausflüge sowie Ausflüge in den Bako Nationalpark oder in das Semenggok Orang Utan Rehabilitationszentrum.
Lage
Etwas ausserhalb von Kuching, direkt an der südchinesischen Küste gelegen. Einige lokale Restaurants befinden sich wenige Fahrminuten entfernt. In das Stadtzentrum sowie zum Flughafen Kuching sind es 30-45 Fahrminuten.
Angebot
Im «Kechala Restaurant» geniessen Sie kreative, modern interpretierte Gerichte der Sarawak-Küche in entspannter Atmosphäre. Die «Cove Bar» auf dem Sonnendeck ist der perfekte Ort für einen Sundowner mit Blick auf das offene Meer.
Zimmer
Die Anlage umfasst 28 Unterkünfte, darunter elegante Suiten, private Zimmer und stilvolle Villen und überzeugt mit edlem Desing in ruhigen Blau- und Weisstönen, inspiriert von der lokalen Iban-Kultur. Teils mit eigenem Pool, privater Terrasse oder eingebettet in die Mangrovenwälder. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe sowie Badezimmer mit Regendusche.
Stock, mit grosszügigem Balkon mit Tagesbett und Essbereich.
Die Anlage umfasst 28 Unterkünfte, darunter elegante Suiten, private Zimmer und stilvolle Villen und überzeugt mit edlem Desing in ruhigen Blau- und Weisstönen, inspiriert von der lokalen Iban-Kultur. Teils mit eigenem Pool, privater Terrasse oder eingebettet in die Mangrovenwälder. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Telefon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe sowie Badezimmer mit Regendusche.
Garden Room (5): 30 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss mit privatem Innenhof mit gemütlichem Tagesbett und kleinem Essbereich.
Balcony Room (8): mit 40 m² etwas grösser, im 1.
Stock, mit grosszügigem Balkon mit Tagesbett und Essbereich.
Mangrove Villa (4): 87 m² grosse Villen, eingebettet in üppige Mangroven. Grosszügiger Schlaf- und Wohnbereich. Badezimmer mit zusätzlicher Badewanne.
Mangrove Family Villa (4): gleiche Grösse und Ausstattung wie Mangrove Villa, jedoch zusätzlich mit Sofabett. Ideal für Familien.
Ocean Pool Villa (1): 123 m² gross, direkt am Meer gelegen mit freiem Blick auf das südchinesische Meer. Zusätzlich mit Badewanne.
Ocean Pool Family Villa (1): gleich wie Ocean Pool Villa, jedoch zusätzlich mit Sofabett.
Two Bedroom Ocean Pool Villa (1): Luxuriöse 276 m² grosse Villa mit atemberaubendem Meerblick, privatem Pool und grosszügigem Aussendeck. Zwei Schlafzimmer mit ensuite Badezimmern, beide zusätzlich mit Badewanne. Grosszügige Wohnbereiche. Ideal für Familien oder Gruppen bis zu 8 Personen.
Preis auf Anfrage
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