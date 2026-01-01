Die Anlage umfasst 28 Unterkünfte, darunter elegante Suiten, private Zimmer und stilvolle Villen und überzeugt mit edlem Desing in ruhigen Blau- und Weisstönen, inspiriert von der lokalen Iban-Kultur. Teils mit eigenem Pool, privater Terrasse oder eingebettet in die Mangrovenwälder. Sie sind ausgestattet mit Klimaanlage, Fernseher, Tele­fon, gratis Internetzugang, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Föhn und Safe sowie Badezimmer mit Regendusche.

Garden Room (5): 30 m² grosse Zimmer im Erdgeschoss mit privatem Innenhof mit gemütlichem Tagesbett und kleinem Essbereich.

Balcony Room (8): mit 40 m² etwas grösser, im 1.

Stock, mit grosszügigem Balkon mit Tagesbett und Essbereich.

Mangrove Villa (4): 87 m² grosse Villen, eingebettet in üppige Mangroven. Grosszügiger Schlaf- und Wohnbereich. Badezimmer mit zusätzlicher Badewanne.

Mangrove Family Villa (4): gleiche Grösse und Ausstattung wie Mangrove Villa, jedoch zusätzlich mit Sofabett. Ideal für Familien.

Ocean Pool Villa (1): 123 m² gross, direkt am Meer gelegen mit freiem Blick auf das südchinesische Meer. Zusätzlich mit Badewanne.



Ocean Pool Family Villa (1): gleich wie Ocean Pool Villa, jedoch zusätzlich mit Sofabett.

Two Bedroom Ocean Pool Villa (1): Luxuriöse 276 m² grosse Villa mit atemberaubendem Meerblick, privatem Pool und grosszügigem Aussendeck. Zwei Schlafzimmer mit ensuite Badezimmern, beide zusätzlich mit Badewanne. Grosszügige Wohnbereiche. Ideal für Familien oder Gruppen bis zu 8 Personen.