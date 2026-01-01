Thanya Resort
Ko Ngai
Beschreibung
Einleitung
Schöne Poolanlage mit Sonnenliegen, Massagen am Strand oder im Garten (nur Nov-März). Gratis Internetzugang. Verleih von Schnorchelausrüstung und Kanus. Das Resort bietet auch Bootsausflüge an. Es gibt auch zwei Tauchschulen auf der Insel (nur von Nov. bis Mitte April geöffnet).
Lage
Am südlichen Ende des Hauptstrandes, am besten Strandabschnitt der Insel gelegen. Ein Riff zum Schnorcheln liegt etwa 150 m vom Strand entfernt. Lokale Restaurants findet man am Strand entlang. Ko Ngai ist nur mit dem Boot erreichbar und hat keine Strassen! Vom Krabi Flughafen beträgt die Transferzeit mit Auto und Longtailboot ca. 3 Std. Es verkehren auch Linienboote von/nach Ko Lanta und andere Inseln, die Inselkombinationen ermöglichen.
Angebot
Restaurant mit grosser Gartenterrasse und Meerblick. Kühle Drinks und Cocktails mit Blick aufs Meer werden an der «The Chill Bar» serviert.
Zimmer
Die Anlage umfasst 47 Bungalows, die im Garten verteilt sind. Alle Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine kleine Veranda. Sie sind ausgestattet mit Moskitonetz, Klimaanlage, Kühlschrank, Wasserkocher sowie Dusche. Es gibt keinen Fernseher, was in diesem Paradies auch nicht stört.
Dahinter beginnt der Dschungel und daher bieten diese mehr Privatsphäre.
Die Anlage umfasst 47 Bungalows, die im Garten verteilt sind. Alle Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine kleine Veranda. Sie sind ausgestattet mit Moskitonetz, Klimaanlage, Kühlschrank, Wasserkocher sowie Dusche. Es gibt keinen Fernseher, was in diesem Paradies auch nicht stört.
Garden View Bungalow (17): Die Bungalows sind im flachen Teil des Gartens, etwas erhöht im hinteren Teil der Anlage bei einem Wasserteich gelegen.
Dahinter beginnt der Dschungel und daher bieten diese mehr Privatsphäre.
Hill Top Sea View Bungalow (10): Die stilvoll eingerichteten Bungalows, liegen auf dem Hügel und bieten eine wunderschöne Aussicht über das Resort und das Meer.
Sea View Bungalow (6): In der 2. Reihe gelegen mit eingeschränkter Meersicht.
Beach Front Bungalow (9): Hübsch gestaltete Bungalows, näher am Meer, jedoch direkt hinter dem Pool gelegen. Aufgrund der Lage ist die Privatsphäre eingeschränkt.
Family Garden View Bungalow (3): Die drei Bungalows liegen etwas zurückgesetzt vom Strand mit Blick auf die Gärten.
ab CHF 37.– / pro Person
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