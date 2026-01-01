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Thanya Resort

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Ko Ngai

Wer nicht den Luxus eines Erstklasshotels braucht und seinen Urlaub an einem paradiesischen Ort verbringen möchte, findet im Thanya Resort auf Ko Ngai genau das Richtige.

Beschreibung

Einleitung
Schöne Poolanlage mit Son­nen­liegen, Massagen am Strand oder im Garten (nur Nov-März). Gratis Internet­zu­gang. Verleih von Schnorchelausrüstung und Kanus. Das Resort bietet auch Bootsaus­flüge an. Es gibt auch zwei Tauch­schulen auf der Insel (nur von Nov. bis Mitte April geöffnet).
Lage
Am südlichen Ende des Hauptstran­des, am besten Strandabschnitt der Insel ge­legen. Ein Riff zum Schnorcheln liegt etwa 150 m vom Strand entfernt. Lokale Restau­rants findet man am Strand entlang. Ko Ngai ist nur mit dem Boot erreichbar und hat keine Stras­sen! Vom Krabi Flughafen beträgt die Trans­ferzeit mit Auto und Long­tailboot ca. 3 Std. Es verkehren auch Linien­boote von/nach Ko Lanta und andere Inseln, die Insel­kom­bina­tio­nen ermöglichen.
Angebot
Restaurant mit grosser Gar­ten­terrasse und Meer­blick. Kühle Drinks und Cocktails mit Blick aufs Meer werden an der «The Chill Bar» serviert.
Zimmer

Die Anlage um­fasst 47 Bun­ga­lows, die im Garten verteilt sind. Alle Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine kleine Veranda. Sie sind ausgestattet mit Moskito­netz, Klimaan­la­ge, Kühlschrank, Wasserkocher sowie Dusche. Es gibt keinen Fern­seher, was in diesem Paradies auch nicht stört.
Garden View Bungalow (17): Die Bungalows sind im flachen Teil des Gartens, etwas erhöht im hinteren Teil der Anlage bei einem Was­serteich gelegen.

Dahinter beginnt der Dschungel und daher bieten diese mehr Pri­vat­sphäre.
Hill Top Sea View Bungalow (10): Die stilvoll eingerichteten Bungalows, liegen auf dem Hügel und bieten eine wunderschöne Aussicht über das Resort und das Meer.
Sea View Bungalow (6): In der 2. Reihe gelegen mit eingeschränkter Meersicht.
Beach Front Bungalow (9): Hübsch gestal­tete Bung­alows, näher am Meer, jedoch direkt hinter dem Pool gelegen. Auf­grund der Lage ist die Privatsphäre eingeschränkt.
Family Garden View Bungalow (3): Die drei Bungalows liegen etwas zurückgesetzt vom Strand mit Blick auf die Gärten.

ab CHF 37.– / pro Person

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