Die Anlage um­fasst 47 Bun­ga­lows, die im Garten verteilt sind. Alle Bungalows sind geschmackvoll eingerichtet und verfügen über eine kleine Veranda. Sie sind ausgestattet mit Moskito­netz, Klimaan­la­ge, Kühlschrank, Wasserkocher sowie Dusche. Es gibt keinen Fern­seher, was in diesem Paradies auch nicht stört.

Garden View Bungalow (17): Die Bungalows sind im flachen Teil des Gartens, etwas erhöht im hinteren Teil der Anlage bei einem Was­serteich gelegen.

Dahinter beginnt der Dschungel und daher bieten diese mehr Pri­vat­sphäre.

Hill Top Sea View Bungalow (10): Die stilvoll eingerichteten Bungalows, liegen auf dem Hügel und bieten eine wunderschöne Aussicht über das Resort und das Meer.

Sea View Bungalow (6): In der 2. Reihe gelegen mit eingeschränkter Meersicht.

Beach Front Bungalow (9): Hübsch gestal­tete Bung­alows, näher am Meer, jedoch direkt hinter dem Pool gelegen. Auf­grund der Lage ist die Privatsphäre eingeschränkt.

Family Garden View Bungalow (3): Die drei Bungalows liegen etwas zurückgesetzt vom Strand mit Blick auf die Gärten.