Ko Kood Reisen

In der Nähe zu Kambodscha befindet sich eine wunderschöne Trauminsel, die auch Ko Kut genannt wird. Gäste erleben ein Gebiet, das bislang vom Massentourismus verschont blieb, sich aber keineswegs verstecken muss. Traumhafte, unberührte Strände mit kristallklarem Wasser werden mit wilden Wasserfällen und entspanntem Inselleben kombiniert. Die meisten luxuriösen Unterkünfte und Bars befinden sich am Hauptstrand Klong Chao Beach. Fragen Sie unsere Spezialisten, die Ihre Reise nach Ko Kood so zusammenstellen, wie Sie es wünschen.