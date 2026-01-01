Flusskreuzfahrt nach Saigon ab Siem Reap

1 . Tag Siem Reap - Tonle Sap (M, A) Am Morgen verabschieden Sie sich vom ikonischen Anblick Angkors und nehmen einen Transfer zum nahgelegenen Pier am Tonle See. Nach Ankunft richten Sie sich in Ihrer gemütlichen Kabine ein und starten die faszinierende Schiffsreise je nach Wahl auf der «Jayavarman» oder auf «The Jahan» flussabwärts entlang geschäftiger Häfen und abwechslungsreicher Uferland­schaften. Das Mittagessen wird an Bord serviert, während wir weiter auf dem Tonle Sap See entlang segeln. Geniessen Sie die freie Zeit bis zum Abendessen auf Ihrem Balkon oder bei einer entspannenden Massage im Spa.

2 . Tag Kampong Laeang – Kampong Tralach – Kampong Cham (F, M, A) Sie befinden sich inmitten der riesigen Tonle-Region, einem der erstaunlichsten Ökosysteme Kambodschas. In Kampong Laeang besteigen Sie Tuk-Tuks, um das Herz des ländlichen kambodschanischen Lebens zu erkunden. Hier entdecken Sie die Kunst der Töpferei und besuchen einen bezaubernden prä-angkorischen Tempel. Von einem Aussichtspunkt aus können Sie den Panoramablick auf die weiten Überschwemmungsgebiete und üppigen Reisfelder geniessen (saisonal). Zurück an Bord, fährt das Schiff nun weiter nach Kampong Tralach. Unterwegs im Ochsenkarren fahren Sie am Nachmittag durch eine sehr ursprüngliche Gegend in ein von Reisfeldern umgegebenes kleines Dorf und erhalten Einblicke in das lokale Leben. Lassen Sie den Abend bei Sonnenuntergang mit einem köstlichen Drink ausklingen. Das nächtliche Kino lädt zu einem weiteren klassischen Film ein. Das Schiff wird über Nacht in den Mekong fahren.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «Jayavarman»

(kostenlos, muss nicht im Voraus gebucht sein)

Lernen Sie, wie man den berühmten Reiskuchen «Nom Kruak» zubereitet. Dieses Gericht ist ein schmackhafter Snack, der häufig von den Einheimischen vor dem Abendessen verzehrt wird.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Schwingen Sie sich auf Ihr Velo und begeben Sie sich auf eine Entdeckungsreise durch die Khmer-Region. Die 90-minütige Tour führt Sie durch Reisfelder und malerische Dörfer. Das flache Terrain und die faszinierenden Landschaften machen die Fahrt zu einem entspannten Erlebnis.



Optionaler Gruppenausflug am Nachmittag «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Es erwartet Sie eine zweistündige Velotour durch bezaubernde Landschaften. Unterwegs entdecken Sie das ländliche Kambodscha und den ehrwürdigen Buddha-Jade-Tempel.

3 . Tag Kampong Cham – Angkor Ban – Prek Bangkong - Phnom Penh (F, M, A) Heute Morgen erreichen Sie Kampong Cham, ein wichtiger Handels- und Verkehrsknotenpunkt, den Sie heute kennenlernen. Danach steuern auf das Dorf Angkor Ban zu, in dem die Zeit stehen geblieben scheint; hier trifft man auf einfache Holzhäuser und eine sehr herzliche Bevölkerung, die einem willkommen heisst. Sie haben die Möglichkeit, Mönche während ihres morgendlichen Unterrichts zu treffen und sich mit den Dorfbewohnern freundlich zu unterhalten. Am Nachmittag fährt Ihr Schiff zu einer kleinen Flussinsel, wo ein für ihre gute Qualität bekanntes Seidendorf liegt. Lassen Sie sich in die Seiden­produktion und die damit verbundenen Prozesse einführen. Ihr Schiff ankert kurz vor Phnom Penh.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «Jayavarman»

(kostenlos, muss nicht im Voraus gebucht sein)

Neben dem Besuch des Dorfes Angkor Ban dürfen Sie auf diesem Ausflug das Haus von Herrn B. besuchen, der vor Jahren als junger Koch an Bord des Schiffes Jayavarman gearbeitet hat. Als er heiratete, zog er in das Heimatdorf seiner Frau. Zusammen bereiten Sie ein jahrhundertealtes Suppenrezept namens «Samlor Korko» zu.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Begeben Sie sich auf eine reizvolle zweistündige Velotour von der malerischen Stadt Kampong Cham zur idyllischen Insel Koh Pen. Entlang der Strasse können Sie die tägliche Routine der örtlichen Bauern, Handwerker oder Khmer-Bienenmeister beobachten.



Optionaler Gruppenausflug am Nachmittag «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Ihre heutige zweistündige Velotour führt Sie zu einem wunderschönen ehemaligen Königspalast. Sie radeln durch malerische Landschaften und halten an historischen Pagoden, pulsierenden Seidenweberwerkstätten und geschäftigen lokalen Märkten.

4 . Tag Phnom Penh (F, M, A) Am frühen Morgen erreichen Sie Phnom Penhs malerische Fluss-Promenade. Bei einer Rundfahrt mit dem Cyclo lernen Sie die Stadt mit ihrem unverwechselbaren Charme kennen und besuchen dabei Highlights wie den Königspalast und die Silberne Pagode. Einen bewegenden Einblick in die dunkle Geschichte Kambodschas erhalten Sie beim Besuch des S21-Gefängnisses. Am Nachmittag tauchen Sie in die traditionelle Khmer-Kultur ein: In einer Schule für traditionelle Künste beobachten Sie junge Tänzer beim Apsara-Training und können die feinen Bewegungen der Tänze hautnah erleben. Den Abschluss des Tages bildet ein Open Air Barbecue, bei dem Sie eine traditionelle Tanzshow mit kambodschanischen Apsara-Tänzerinnen geniessen können.

5 . Tag Phnom Penh - Grenzübertritt - Gieng Island (F, M, A) Bevor Sie Phnom Penh verlassen, hören Sie die eindrückliche Geschichte von Herrn Sum Rithy, einem Zeitzeugen des S21-Gefängnisses und aktiven Beteiligten am Khmer Rouge Tribunal. Sobald das Schiff Kurs auf Vietnam nimmt, beginnt eine entspannte Etappe der Reise. Der Fluss gibt das Tempo vor – ideal für eine Auszeit auf dem Sonnendeck, eine Massage oder einen stillen Moment auf dem eigenen Balkon. Wer mag, besucht den Kapitän auf der Brücke oder entdeckt die Aromen der Khmer-Küche bei einem kleinen Workshop. Während der Nachmittagstee serviert wird, erreichen Sie gemächlich die Grenze und legen in der Nähe der Gieng Island an.

6 . Tag Gieng Island – Sa Dec (F, M, A) Auf Gieng Island, das von den Einheimischen auch Mango Island genannt wird, spazieren Sie im Schatten üppiger Mangohaine, die das Landschaftsbild der Insel prägen. In einer kleinen Werkstatt erhalten Sie Einblick in die sorgfältige Handarbeit, mit der Räucherstäbchen hergestellt werden. Ein weiteres lokales Highlight ist eine traditionelle Bootswerkstatt, in der seit Generationen Holzboote gefertigt werden - bis heute ein unverzichtbares Transportmittel am Fluss. Am Nachmittag besuchen Sie ein authentisches Mekong-Dorf, in dem die Zeit stillzustehen scheint und erhalten dabei Einblicke in das Alltagsleben einer lokalen Familie.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «Jayavarman»

(kostenlos, muss nicht im Voraus gebucht sein)

Es erwartet Sie ein kulinarisches Erlebnis: Gemeinsam mit einer einheimischen Familie bereiten Sie ein traditionelles Banh In zu - eine weiche, süsse Spezialität aus Klebreismehl und Zucker. Dieses feine Gebäck wird stets mit Jasmintee serviert und ist besonders während vietnamesischer Feste wie dem Tet beliebt.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Das flache Terrain der Insel macht Ihre heutige 90-minütige Velofahrt entlang üppig grüner Wege mit vielen Mangofarmen angenehm und leicht. Verschiedene Stopps wie bei einem kleinen Markt, einer Froschfarm und einer Werkstatt sind eingeplant.

7 . Tag Sa Dec – My Tho (F, M, A) Mit einem kleinen Boot erreichen Sie morgens Sa Dec, eine Stadt, die koloniale Eleganz mit dem lebendigen Alltag am Mekong verbindet. Auf einem interessanten Spaziergang besuchen Sie den lebhaften Zentralmarkt, das historische Haus von Huynh Thuy Le, bekannt aus Marguerite Duras' Roman Der Liebhaber, sowie die prächtige Kien An Cung Pagode am Flussufer. Nachmittags interessanter Besuch einer Werkstatt in welcher Reisgebäck und Kokosnuss-Bonbons hergestellt werden.



Optionaler Gruppenausflug am Morgen «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Gemütliche, rund einstündige Velotour um die Insel Binh Thanh mit interessanten Stopps an malerischen Reisfeldern und einigen charakteristischen Häusern der Insel, die tolle Fotomotive bieten. Schliesslich erreichen Sie das Dorf Long Ta, das für seine Schalweberei berühmt ist bevor es zurück aufs Schiff geht.



Optionaler Gruppenausflug am Nachmittag «Jayavarman»

(kostenlos, muss nicht im Voraus gebucht sein)

Nach einer kurzen Fahrt im Buggy durch üppige Obstgärten heisst Sie eine einheimische Familie willkommen. Gemeinsam bereiten Sie traditionelle Jackfruit-Blattkuchen zu - vom Pflücken der Blätter bis zum Dämpfen der fertigen Köstlichkeit. Dazu rühren Sie eine feine Kokos-Dip-Creme an und geniessen Ihr Werk bei einer Tasse Ingwertee.



Optionaler Gruppenausflug am Nachmittag «The Jahan»

(kostenpflichtiges Ausflugspaket, muss im Voraus gebucht werden)

Unternehmen Sie eine rund 90-minütige Velotour über die malerische Insel Tan Phong. Unterwegs halten Sie an, um ein lokales Familienunternehmen zu besuchen, das bezaubernde Kunsthandwerke aus Wasserhyazinthen herstellt. Auf der Weiterfahrt treffen Sie immer wieder auf eine herzliche Landbevölkerung, einen kleinen Tempel sowie schöne Landschaften.

8 . Tag My Tho - Saigon (F) Geniessen Sie ein letztes Frühstück auf Ihrem schwimmenden Zuhause. Wieder an Land angekommen, werden Sie ins Zentrum von Saigon gefahren, wo ihr Anschlussprogramm beginnt.