31 Zimmer in leichter Holzbauweise mit Alang-Alang Grasdächern und toller Aussicht auf das Meer. Das weissgetünchte Mobiliar, der Holzboden und die hohen Decken vermitteln eine tropische Ferienatmosphäre.

Beach Bungalow (30): Die charmanten Bungalows sind 32 m² gross. Alle sind dem Strand entlang aufgereiht und somit in Richtung des Sonnenaufgangs ausgerichtet. Die Zimmer sind alleinstehend oder in Doppeleinheiten untergebracht. Von der gemütlichen Veranda schweift der Blick über den Strand und das Meer.

Zur Zimmerausstattung gehören ein offenes Bade­zimmer mit Dusche im Freien, ein Sofa, eine kleine Gepäck­ablage, Moskitonetz, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­netzu­gang (das Telefonnetz und der Internet­zugang können auf­­grund der Abgeschiedenheit der Insel zeitweise aus­fallen), Minibar, Safe und Föhn.