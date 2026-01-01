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Sudamala Resort Seraya

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Labuan Bajo

Dieses hübsche, kleine Resort empfehlen wir sowohl für Taucher als auch für ruhesuchende Gäste, welche sich fern der Hektik des Alltags ein paar Tage Entspannung wünschen. Das Sudamala Resort Seraya eignet sich bestens im Anschluss an eine Flores Rundreise, einer Schiffsreise in den Gewässern um Flores und in Kombination mit einem Besuch bei den Komodo-Waranen im gleichnamigen Nati­o­nal­park. Die freundliche, herzliche Art der Mitarbeitenden sowie die traumhafte, abgeschiedene Lage lassen einem schon bald nach Ankunft die Zeit vergessen…

Beschreibung

Einleitung
Der kleine aber feine Salzwasser-Swimmingpool liegt direkt beim Strand, wo Sie auch Kajaken und Stand Up Paddling betreiben dürfen. Im PADI Tauch­center können Sie Tauchpackages, Schnuppertauchkurse und Schnorchel­ausflüge buchen und so die einzigartige Unter­was­ser­welt erkunden. Schnorcheln lohnt sich zudem auch vom Strand aus am Riff direkt vor dem Resort. Es gibt ein kleines Spa, einen kleinen Fitnessraum und einen Aus­sichtspunkt, welcher nur einen kleinen Spaziergang entfernt liegt und besonders schön ist während des Sonnen­unter­ganges. Das Resort organisiert auch Ausflüge in den Komodo Nationalpark (bitte vorzeitig buchen).
Lage
Auf Seraya Kecil, einer kleinen, Flores vorgelagerten Insel nördlich von Labuan Bajo und dem Komodo National­park. Zweimal täglich gibt es gratis planmässige Boots­trans­fers zwischen Labuan Bajo und dem Resort, die Über­fahrt dauert rund eine Stunde. Die Inseln des Komodo National­parks, auf denen die berühmten Komodo-Warane leben, liegen 45-60 Minuten Bootsfahrt entfernt. Auf Seraya Kecil gibt es eine kleine Siedlung, jedoch ohne Einkaufs- und Ver­pflegungs­­möglichkeiten.
Angebot
Das offene «Lomak» Restaurant mit Bar und Lounge ist der Treffpunkt im Resort, von hier blicken Sie über den glitzernden Swimmingpool und das türkisfarbene Meer. Geniessen Sie die frische Auswahl an lokalen sowie inter­nationalen Menüs und leckeren Meeresfrüchten sowie Cock­tails und Musik in einer lockeren, stimmigen Atmosphäre. Das etwas erhöht liegende «Lamba Lero» bietet magische Ausblicke auf den Sonnenuntergang und dazu eine Auswahl an Drinks und Snacks.
Zimmer

31 Zimmer in leichter Holzbauweise mit Alang-Alang Grasdächern und toller Aussicht auf das Meer. Das weissgetünchte Mobiliar, der Holzboden und die hohen Decken vermitteln eine tropische Ferienatmosphäre.
Beach Bungalow (30): Die charmanten Bungalows sind 32 m² gross. Alle sind dem Strand entlang aufgereiht und somit in Richtung des Sonnenaufgangs ausgerichtet. Die Zimmer sind alleinstehend oder in Doppeleinheiten untergebracht. Von der gemütlichen Veranda schweift der Blick über den Strand und das Meer.

Zur Zimmerausstattung gehören ein offenes Bade­zimmer mit Dusche im Freien, ein Sofa, eine kleine Gepäck­ablage, Moskitonetz, Klimaanlage, Telefon, gratis Inter­netzu­gang (das Telefonnetz und der Internet­zugang können auf­­grund der Abgeschiedenheit der Insel zeitweise aus­fallen), Minibar, Safe und Föhn.

ab CHF 173.– / pro Person

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