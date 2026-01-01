Sudamala Resort Seraya
Labuan Bajo
Beschreibung
Einleitung
Der kleine aber feine Salzwasser-Swimmingpool liegt direkt beim Strand, wo Sie auch Kajaken und Stand Up Paddling betreiben dürfen. Im PADI Tauchcenter können Sie Tauchpackages, Schnuppertauchkurse und Schnorchelausflüge buchen und so die einzigartige Unterwasserwelt erkunden. Schnorcheln lohnt sich zudem auch vom Strand aus am Riff direkt vor dem Resort. Es gibt ein kleines Spa, einen kleinen Fitnessraum und einen Aussichtspunkt, welcher nur einen kleinen Spaziergang entfernt liegt und besonders schön ist während des Sonnenunterganges. Das Resort organisiert auch Ausflüge in den Komodo Nationalpark (bitte vorzeitig buchen).
Lage
Auf Seraya Kecil, einer kleinen, Flores vorgelagerten Insel nördlich von Labuan Bajo und dem Komodo Nationalpark. Zweimal täglich gibt es gratis planmässige Bootstransfers zwischen Labuan Bajo und dem Resort, die Überfahrt dauert rund eine Stunde. Die Inseln des Komodo Nationalparks, auf denen die berühmten Komodo-Warane leben, liegen 45-60 Minuten Bootsfahrt entfernt. Auf Seraya Kecil gibt es eine kleine Siedlung, jedoch ohne Einkaufs- und Verpflegungsmöglichkeiten.
Angebot
Das offene «Lomak» Restaurant mit Bar und Lounge ist der Treffpunkt im Resort, von hier blicken Sie über den glitzernden Swimmingpool und das türkisfarbene Meer. Geniessen Sie die frische Auswahl an lokalen sowie internationalen Menüs und leckeren Meeresfrüchten sowie Cocktails und Musik in einer lockeren, stimmigen Atmosphäre. Das etwas erhöht liegende «Lamba Lero» bietet magische Ausblicke auf den Sonnenuntergang und dazu eine Auswahl an Drinks und Snacks.
Zimmer
31 Zimmer in leichter Holzbauweise mit Alang-Alang Grasdächern und toller Aussicht auf das Meer. Das weissgetünchte Mobiliar, der Holzboden und die hohen Decken vermitteln eine tropische Ferienatmosphäre.
31 Zimmer in leichter Holzbauweise mit Alang-Alang Grasdächern und toller Aussicht auf das Meer. Das weissgetünchte Mobiliar, der Holzboden und die hohen Decken vermitteln eine tropische Ferienatmosphäre.
Beach Bungalow (30): Die charmanten Bungalows sind 32 m² gross. Alle sind dem Strand entlang aufgereiht und somit in Richtung des Sonnenaufgangs ausgerichtet. Die Zimmer sind alleinstehend oder in Doppeleinheiten untergebracht. Von der gemütlichen Veranda schweift der Blick über den Strand und das Meer.
Zur Zimmerausstattung gehören ein offenes Badezimmer mit Dusche im Freien, ein Sofa, eine kleine Gepäckablage, Moskitonetz, Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang (das Telefonnetz und der Internetzugang können aufgrund der Abgeschiedenheit der Insel zeitweise ausfallen), Minibar, Safe und Föhn.
ab CHF 173.– / pro Person
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