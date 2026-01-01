Mietwagen Rundreise Malaysia ab Singapur
Mietwagen Rundreise Malaysia ab Singapur
ab CHF 1176.– / pro Person
ab Singapur bis Penang
Highlights:
- Historische Stadt Malakka
- Kuala Lumpur im ÖV erkunden
- Taman Negara Nationalpark
- Nächtliche Pirsch
- Bootsfahrt zu einem Wasserfall
- Fruchtbare Cameron Highlands
- Fahrt über längste Brücke Asiens
9 Tage / 8 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Singapur – Johor Bahru – Malakka (ca. 250 km)
Abholung um 08.00 Uhr in Ihrem Hotel in Singapur und Transfer zur Grenze nach Malaysia. Nach kurzen Grenzformalitäten, Transfer zur Hertz-Vermietstation in Johor Bahru (Malaysia). Übernahme Ihres Mietautos und die Reise kann beginnen. Sie machen sich auf den Weg zur geschichtsträchtigen Stadt Malakka.
2. Tag Malakka – Kuala Lumpur (ca. 150 km) (F)
Heute lassen Sie Malakka hinter sich und fahren in die moderne Hauptstadt, wo wir zwei Nächte für Sie gebucht haben. Kuala Lumpur ist modern und vereint den Einfluss zahlreicher Kulturen und Menschen.
3. Tag Kuala Lumpur (F)
Unsere Empfehlung für heute lautet: Geniessen Sie einen Tage ohne selber Auto zu fahren. Sie können die Stadt auf eigene Faust mit öffentlichen Verkehrsmitteln erkunden oder einen organisierten Ausflug buchen.
4. Tag Kuala Lumpur – Taman Negara (ca. 250 km) (F, A)
Ca. 5-stündige Fahrt nach Kuala Tahan, wo Sie Ihr Fahrzeug parken können. Mit einem Wassertaxi (ca. MYR 5 = CHF 1.-, vor Ort zu bezahlen) erreichen Sie in wenigen Minuten das andere Flussufer, wo sich Ihr rustikales Hotel befindet. Hier sind Sie in tierischer Gesellschaft: Tapire, Wildschweine, Elefanten, Affen und verschiedene Vogel- und Insektenarten. Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spaziergang!
5. Tag Taman Negara (F, M, A)
Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung durch den nahegelegenen Wald bis zum Terasek Hill. Dieser liegt etwa 345 Meter über dem Meeresspiegel und bietet trotz seiner geringen Höhe einen herrlichen Ausblick auf den umliegenden Regenwald und die Bergketten des Taman Negara. Bei klarer Sicht kann man den «Gunung Tahan», den höchsten Gipfel der malaysischen Halbinsel, in der Ferne sehen. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Boot nach Lata Berkoh zu einem Wasserfall mit Bademöglichkeit.
6. Tag Taman Negara – Cameron Highlands (ca. 260 km) (F)
Nach dem Frühstück verlassen Sie den Nationalpark und gelangen per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Die heutige rund 6-stündige Fahrt führt durch üppig grünes Hinterland in die Berge zu den Cameron Highlands. Die Durchschnittstemperatur von «frischen» 22 °C und die liebliche, hüglige Landschaft locken viele Besucher an.
7. Tag Cameron Highlands – Penang (ca. 320 km) (F)
Auf der Fahrt via Ipoh nach Penang können Sie unterwegs verschiedene Sehenswürdigkeiten besichtigen und erreichen über die Penang-Bridge, welche die längsten Brücke Asiens ist, die entzückende Insel Penang.
8. Tag Penang (F)
Penang ist die älteste britische Niederlassung in Malaysia und dank der historisch sehr interessanten Stadt Georgetown einer der Top-Attraktionen des Landes. Wir empfehlen auf einer ganztägigen Inseltour die wichtigsten Sehenswürdigkeiten zu besuchen.
9. Tag Penang (F)
Vormittags Rückgabe Ihres Mietwagens. Sie haben die Wahl ihn entweder in Ihrem Hotel in Penang, am Flughafen oder am Hafen zurück zu geben.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Erstklasshotels/best verfügbaren Hotels
- Transfer ab Singapur Hotel bis Autovermietstation in Johor Bahru
- 8 Tage Hertz-Mietwagen in der gewünschten Kategorie ab Johor Bahru Mietstation bis Hotel oder Flughafen in Penang
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Aktivitäten im Taman Negara Nationalpark mit anderen Teilnehmern
- Benzin, Park- und Autobahngebühren
- Jegliche Eintrittsgebühren
- Zusätzliche Versicherungen
Preise
9 Tage / 8 Nächte ab CHF 1176.– / pro Person