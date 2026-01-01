Mietwagen Rundreise Malaysia ab Singapur

1 . Tag Singapur – Johor Bahru – Malakka (ca. 250 km) Abholung um 08.00 Uhr in Ihrem Hotel in Singapur und Transfer zur Grenze nach Malaysia. Nach kurzen Grenzfor­mali­täten, Transfer zur Hertz-Vermietstation in Johor Bahru (Malaysia). Übernahme Ihres Mietautos und die Reise kann beginnen. Sie machen sich auf den Weg zur geschichtsträchtigen Stadt Malakka.

2 . Tag Malakka – Kuala Lumpur (ca. 150 km) (F) Heute lassen Sie Malakka hinter sich und fahren in die mo­der­ne Hauptstadt, wo wir zwei Nächte für Sie gebucht haben. Kuala Lumpur ist modern und vereint den Einfluss zahl­reicher Kulturen und Menschen.

3 . Tag Kuala Lumpur (F) Unsere Empfehlung für heute lautet: Geniessen Sie einen Tage ohne selber Auto zu fahren. Sie können die Stadt auf eigene Faust mit öffentlichen Ver­kehrs­mitteln erkunden oder einen organisierten Ausflug buchen.

4 . Tag Kuala Lumpur – Taman Negara (ca. 250 km) (F, A) Ca. 5-stündige Fahrt nach Kuala Tahan, wo Sie Ihr Fahrzeug parken können. Mit einem Wassertaxi (ca. MYR 5 = CHF 1.-, vor Ort zu bezahlen) erreichen Sie in wenigen Minuten das andere Flussufer, wo sich Ihr rustikales Hotel befindet. Hier sind Sie in tierischer Gesell­schaft: Tapire, Wild­schweine, Ele­­fan­ten, Affen und verschiedene Vogel- und Insekten­arten. Halten Sie die Augen offen auf einem nächtlichen Spaziergang!

5 . Tag Taman Negara (F, M, A) Nach dem Frühstück unternehmen Sie eine gemütliche Wanderung durch den nahegelegenen Wald bis zum Terasek Hill. Dieser liegt etwa 345 Meter über dem Meeresspiegel und bietet trotz seiner geringen Höhe einen herrlichen Aus­blick auf den umliegenden Regenwald und die Bergketten des Taman Negara. Bei klarer Sicht kann man den «Gunung Tahan», den höchsten Gipfel der malaysischen Halbinsel, in der Ferne sehen. Am Nachmittag fahren Sie mit dem Boot nach Lata Berkoh zu einem Wasserfall mit Bade­mög­­lich­keit.

6 . Tag Taman Negara – Cameron Highlands (ca. 260 km) (F) Nach dem Frühstück verlassen Sie den Nationalpark und ge­­langen per Wassertaxi zum anderen Flussufer. Die heutige rund 6-stündige Fahrt führt durch üppig grünes Hin­terland in die Berge zu den Cameron Highlands. Die Durch­schnitts­tem­pe­ratur von «frischen» 22 °C und die liebliche, hüglige Land­schaft locken viele Be­sucher an.

7 . Tag Cameron Highlands – Penang (ca. 320 km) (F) Auf der Fahrt via Ipoh nach Penang können Sie unterwegs verschiedene Sehenswürdigkeiten besichtigen und erreichen über die Penang-Bridge, welche die längsten Brücke Asiens ist, die entzückende Insel Penang.

8 . Tag Penang (F) Penang ist die älteste britische Niederlassung in Malaysia und dank der historisch sehr interessanten Stadt George­town einer der Top-Attraktionen des Landes. Wir empfehlen auf einer ganztägigen Inseltour die wichtigsten Sehens­würdig­keiten zu besuchen.

9 . Tag Penang (F) Vormittags Rückgabe Ihres Mietwagens. Sie haben die Wahl ihn entweder in Ihrem Hotel in Penang, am Flughafen oder am Hafen zurück zu geben.