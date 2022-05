Einzigartige Malaysia Rundreisen

Malaysia begeistert mit seinen Kontrasten. Auf der einen Seite gibt es natürlich die wunderschönen Nationalparks und auf der anderen Seite locken die einzigartigen Städte. Besonders die vielfältige Tier- und Pflanzenwelt wird Sie überzeugen und begeistern. Von einem Highlight zum nächsten gelangen Sie in hochmodernen und klimatisierten Bussen. An Ihrer Seite selbstverständlich immer ein erfahrener Guide, der Ihnen alle Fragen beantwortet. Ein kleiner Tipp unserer Spezialisten: Reisen nach Malaysia lassen sich perfekt mit Strandferien in Thailand kombinieren! Erfüllen auch Sie sich Ihre Ferienträume in Malaysia.