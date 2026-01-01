Crowne Plaza Vientiane
Vientiane
Beschreibung
Einleitung
Der elegante Swimmingpool auf der dritten Etage lädt zum Entspannen ein. Im stilvollen «Senses Spa» geniessen Gäste wohltuende Behandlungen und Massagen. Fitness, Sauna und Jacuzzi ergänzen das Erholungsangebot.
Lage
Zentral gelegen in Vientianes Stadtzentrum, der Fluss und der Nachtmarkt sind ca. 10 Gehminuten entfernt. Viele Sehenswürdigkeiten sind bequem mit dem Tuk Tuk oder Taxi zu erreichen, vom Flughafen dauert die Fahrt 15 Minuten und vom Bahnhof etwa 20 Minuten.
Angebot
Ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack. Das Restaurant «Mosaic» serviert internationale Spezialitäten in stilvollem Ambiente mit Showküche und Themenbuffets. Für eine entspannte Auszeit eignet sich die gemütliche «Elephant Lounge», in der Kaffeespezialitäten, feines Gebäck und kreative Cocktails gereicht werden. Wer es geselliger mag, findet in der zwanglosen Tapas-Bar eine Auswahl an kleinen Gerichten und Drinks. Besonders beliebt bei Gästen und Einheimischen ist der Biergarten mit Live-Musik, der im Freien unter freiem Himmel für ein stimmungsvolles Abendprogramm sorgt.
Zimmer
Die 198 eleganten Zimmer und Suiten sind stilvoll eingerichtet und bieten höchsten Wohnkomfort. Alle Zimmer verfügen über Klimaanlage, Telefon, gratis Internetzugang, Fernseher, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und separate Badewanne.
Standard (86): 35 m² grosse Zimmer, zwischen der 4.-8. Etage gelegen und mit Stadtblick.
Standard with Pool View (54): Gleiche Grösse und Ausstattung, mit Blick Richtung Pool und Fluss, wo die Sonne untergeht.
Standard (86): 35 m² grosse Zimmer, zwischen der 4.-8. Etage gelegen und mit Stadtblick.
Standard with Pool View (54): Gleiche Grösse und Ausstattung, mit Blick Richtung Pool und Fluss, wo die Sonne untergeht.
ab CHF 75.– / pro Person
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