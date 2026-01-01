Beschreibung

Einleitung Der elegante Swimmingpool auf der dritten Etage lädt zum Entspannen ein. Im stilvollen «Senses Spa» geniessen Gäste wohltuende Behandlungen und Massagen. Fitness, Sauna und Jacuzzi ergänzen das Erholungsangebot.

Lage Zentral gelegen in Vientianes Stadtzentrum, der Fluss und der Nachtmarkt sind ca. 10 Gehminuten entfernt. Viele Sehenswürdigkeiten sind bequem mit dem Tuk Tuk oder Taxi zu erreichen, vom Flughafen dauert die Fahrt 15 Minuten und vom Bahnhof etwa 20 Minuten.

Angebot Ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack. Das Restaurant «Mosaic» serviert internationale Spezialitäten in stilvollem Ambiente mit Showküche und Themenbuffets. Für eine entspannte Auszeit eignet sich die gemütliche «Elephant Lounge», in der Kaffeespezialitäten, feines Gebäck und kreative Cocktails gereicht werden. Wer es geselliger mag, findet in der zwanglosen Tapas-Bar eine Auswahl an kleinen Gerichten und Drinks. Besonders beliebt bei Gästen und Einheimischen ist der Biergarten mit Live-Musik, der im Freien unter freiem Himmel für ein stimmungsvolles Abendprogramm sorgt.