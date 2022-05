Kambodscha Rundreisen

Eine Kambodscha-Reise eignet sich hervorragend, um das vielfältige und aufregende Land zu erkunden. Mit unseren Angeboten geniessen Sie die Schönheit der Landschaft und natürlich auch alle wichtigen kulturellen Highlights! Auf einer Rundreise lernen Sie nicht nur das Land kennen, auch mit den Einheimischen werden Sie häufig in Kontakt treten. Die Menschen in Kambodscha sind freundlich und hilfsbereit. Mit einem erfahrenen Guide an Ihrer Seite unternehmen Sie nicht nur eine Fahrt auf dem Mekong: Phnom Penh und viele andere Aktivitäten und Ausflugsziele stehen auf dem umfangreichen Programm. Selbstverständlich kommt Ruhe und Entspannung ebenfalls nicht zu kurz. Fragen Sie unsere Spezialisten nach aktuellen Angeboten.