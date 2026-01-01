Inselwelt Visayas ab Iloilo

1 . Tag Iloilo (M) Nach Ihrer Ankunft in Iloilo machen Sie sich am späten Vormittag auf Entdeckungsreise. Die geführte Tour führt Sie zu den historischen Sehenswürdigkeiten von Iloilo, unter anderem besuchen Sie die Molo-Kirche, auch bekannt als Saint Anne Parish Church, die im Jahr 1992 zum nationalen Wahrzeichen erklärt wurde. Ebenfalls auf dem Programm steht der Besuch der Camina Balay na Bato, eine gut erhaltene Residenz aus der spanischen Ära, wo Sie die hausgemachte «Tsokolate», ein hausgemachtes Kakaogetränk, probieren können. Der Höhepunkt dürfte jedoch der Besuch der Miagao Kirche aus dem Jahr 1706 sein, die 1973 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt wurde und heute zum Unesco Weltkulturerbe zählt.

2 . Tag Iloilo - Bacolod (F, M) Per Fähre gelangen Sie nach einer kurzen Überfahrt nach Bacolod auf der Nachbarinsel Negros, wo Sie Ihre Reiseleitung bereits erwartet. Sie besichtigen das Provinzkapitol, die San Sebastian Kathedrale und das Negros Museum. Negros ist bekannt als die «Zuckerinsel» und nach dem Mittagessen besuchen Sie das «Balay ni Tana Dicang», ein über hundert Jahre altes, spanisches Herrenhaus eines Haziendero, eines wohlhabenden Zuckerplantagenbesitzers. Sie erfahren viel Interessantes zur Geschichte der Zuckergewinnung, welche grossen Wohlstand in diese Region brachte. Ein süsser Halt erwartet Sie in der traditionsreichen «El Ideal Bakery», der ältesten Bäckerei der Insel. Weitere Stationen sind die San Diego Pro Kathedrale, die kolonialen Ahnenhäuser von Silay und zum Abschluss besuchen Sie «The Ruins», eine romantische Ruine eines alten Herrenhauses mit einer berührenden Liebesgeschichte.

3 . Tag Bacolod (F, M) Sie unternehmen einen entspannten Tagesausflug zum Mambukal Resort & Wildlife Sanctuary, am Fusse des Vulkans Mount Kanlaon. Entspannen Sie in den natürlichen heissen Quellen oder erfrischen Sie sich in den kühlen Becken des Resorts. Wer mag, unternimmt eine kurze Wanderung zu den Wasserfällen. Krönen Sie das Erlebnis mit einer wohltuenden Massage im Spa direkt am Fluss. Nach dem Mittagessen in einem lokalen Restaurant geht es zurück nach Bacolod City.

4 . Tag Bacolod - Sipalay (F) Nach dem Frühstück brechen Sie auf in den Süden der Insel. Die rund vierstündige Fahrt führt Sie durch endlose Zuckerrohrfelder und charmante Städte, begleitet von spannenden Erklärungen Ihrer Reiseleitung. Am Nachmittag erreichen Sie Ihr Resort in Sipalay. Der Rest des Tages steht Ihnen zur freien Verfügung .

5 . Tag Sipalay (F, M) Mit einem Auslegerboot erkunden Sie die umliegenden Inseln rund um die Campomanes Bucht. Verschiedene Korallen- und Fischarten sowie Schiffswracks aus dem Zweiten Weltkrieg machen das Schnorcheln hier zu einem besonderen Erlebnis. Sie haben genügend Zeit, um die farbenfrohe und vielfältige Unterwasserwelt zu entdecken, bevor Sie zum Resort zurückkehren und den Abend entspannt ausklingen lassen.

6 . Tag Sipalay - Dumaguete (F, M) Frühmorgens brechen Sie auf ins idyllische Atmosphere Resort. Am Nachmittag lernen Sie die Stadt Dumaguete kennen. Sie beginnen Ihre Tour auf dem prestigeträchtigen Campus der Silliman University, einer angesehenen Bildungseinrichtung, die 1901 von amerikanischen presbyterianischen Missionaren gegründet wurde. Erkunden Sie den Campus und besuchen Sie das Anthropologie-Museum der Universität, das ausgegrabene Artefakte und ethnographische Sammlungen zeigt, die die Ureinwohner der Philippinen repräsentieren. Sie fahren durch die lebhaften Straßen von Dumaguete und passieren die Wahrzeichen wie das Provinzkapitol und den Rizal Boulevard. Im «Sansrival Bistro» machen Sie eine Pause, um frisch gebrühten Kaffee und Sylvannas, eine beliebte lokale Spezialität, zu genießen. Bewundern Sie den Glockenturm der Kathedrale St. Catherine von Alexandria, ein architektonisches Wahrzeichen der Stadt aus dem Jahr 1776, und tauchen Sie anschließend in das lokale Leben auf dem pulsierenden öffentlichen Markt ein. In Bacong beenden Sie Ihre Tour mit dem Besuch der Bacong Church. Diese beherbergt ein historisches Orgelwerk, welches 1894 von den Spaniern installiert wurde.



Hinweis: Wenn das Silliman Museum geschlossen ist, besuchen Sie das National Museum.

7 . Tag Insel Apo (F, M) Im Auslegerboot gelangen Sie zur Insel Apo. Beim ausgiebigen Schnorcheln geniessen Sie die intakte Unterwasserwelt mit einer Vielfalt an Meereslebewesen und beeindruckenden Korallenformationen. Die Insel Apo ist ein Kleinod unter der Tropensonne und gilt als eines der weltbesten Tauchgebiete, welches Taucher wie auch Schnorchler gleichermassen begeistert. Das Mittagessen nehmen Sie im kleinen Inselresort von Apo Island ein. Am Nachmittag haben Sie nochmals die Gelegenheit zum Schwimmen oder Schnorcheln, bevor Sie in Ihr Resort zurückkehren.

8 . Tag Dumaguete (F) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie die entspannte Atmosphäre am Pool oder am Strand, gönnen Sie sich eine Massage im preisgekrönten «The Sanctuary Spa» oder erkunden Sie auf einem Schnorchelausflug das schöne Hausriff und begegnen mit etwas Glück den Schildkröten, die sich hier fast täglich zeigen.

9 . Tag Dumaguete (F) Der heutige Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Ent­spannen Sie am Strand und geniessen Sie ein letztes Mal die An­nehmlich­keiten des Resorts sowie das vielfältige Freizeitangebot, bevor Sie abgeholt und an den Flughafen gefahren werden.