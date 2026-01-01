Individuelles Inselhüpfen auf den Philippinen ab Manila

1 . Tag Manila – Panglao (Bohol) Sie werden im Hotel in Manila abgeholt und zum Flughafen begleitet. Ein Flug von ca. 90 Minuten bringt Sie auf die Insel Panglao. Die kleine Insel ist über zwei Brücken mit ihrer Nachbarinsel Bohol verbunden. Nach einem kurzen Transfer erreichen Sie Ihr Resort.

2 . Tag Panglao – Bohol – Panglao (F, M) Heute unternehmen Sie einen ganztägigen Ausflug auf die grosse Nachbarinsel Bohol, um die natürliche Schönheit und den historischen Reichtum der Inselprovinz zu entdecken. Sie besuchen die «Philippine Tarsier Foun­dation» in Corella, die als Zufluchtsort für die kleinste Primatenart der Welt, den Kobold­makis, dient. Diese seltenen, nachtaktiven Kreaturen entzücken die Besucher mit ihren unschuldigen Augen. In Baclayon machen Sie einen kurzen Stopp an der historischen Stätte des Blutpakts, wo der Spanier Miguel Lopez de Legazpi und der einheimische Häuptling Datu Sikatuna ihre Freundschaft mit einem symbolischen Trank besiegelten, bevor Sie eine jahrhundertealte Steinkirche besuchen, die auch ein Museum beherbergt, wo eine Sammlung von religiöser Kunst und kirchlichen Gewändern ausgestellt ist. Durch den «Man-Made Forest» von Bilar mit seinen hohen Mahagonibäumen gelangen Sie zu den «Chocolate Hills». Von weitem sehen die unzähligen Hügel dieses geologischen Wunders aus wie Schokoladentropfen, die ihren Namen ihrer braunen Farbe im Sommer zu verdanken haben. Steigen Sie die über 200 Stufen hinauf zum Aussichtspunkt und geniessen Sie die herrliche Rundumsicht, bevor Sie weiter zum Loboc Fluss fahren. Hier erwartet Sie auf einer gemütlichen Flussfahrt ein köstliches Mittagessen. Rückkehr zum Hotel am späten Nachmittag.

3 . Tag Panglao (F) Der heutige Tag steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung. Geniessen Sie den Komfort und die philippinische Gastfreundschaft Ihres Hotels und verbringen Sie ein paar erholsame Stunden am weissen Sandstrand. Schwimmen Sie im grossen Swimmingpool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage.

4 . Tag Panglao (Bohol) – El Nido (Palawan) (F, A) Sie werden in Ihrem Resort abgeholt und zum Flughafen Bohol-Panglao begleitet. Der Flug nach El Nido dauert rund 1 ¾ Stunden. Im Hotelbus und -boot erfolgt der Transfer in Ihr Resort.

5 . Tag Palawan (F, M, A) Heute entdecken Sie die eindrückliche Inselwelt von El Nido auf einer ganztägigen Bootstour. Mit einem traditionellen Auslegerboot gleiten Sie vorbei an spektakulären Kalksteinformationen und erreichen traumhafte Lagunen und kleine Inseln. Die Cadlao Lagoon begeistert mit ihrem smaragdgrünen, ruhigen Wasser, ideal für ein entspanntes Bad in einzigartiger Kulisse. Auf Shimizu Island bleibt Zeit zum Schwimmen und Schnorcheln und Sie können die artenreiche Unterwasserwelt bestaunen. Ein besonderes Erlebnis ist die versteckte Secret Lagoon, die sich durch eine schmale Öffnung in den Felsen betreten lässt. Je nach Gezeiten zeigt sich auf Snake Island zudem die geschwungene Sandbank, die sich wie eine Schlange durch das Meer zieht. Die geschützten Lagunen bieten einen reizvollen Kontrast zum offenen Ozean, mit stillen Gewässern, angenehmen Temperaturen und beeindruckenden Felsformationen. Ein Tag voller Naturerlebnisse in einer der schönsten Küstenlandschaften der Philippinen.

6 . Tag Palawan (F, M, A) Dieser Tag steht Ihnen zu Ihrer freien Verfügung. Ob Sie lieber baden, schnorcheln oder einen Ausflug buchen möchten, das Tagesprogramm bestimmen Sie selbst.

7 . Tag El Nido (Palawan) – Caticlan – Boracay (F) Es heisst Abschied zu nehmen von dieser traumhaften Kulisse, doch die nächste Insel wartet bereits! Nach rund einer Stunde Flug landen Sie in Caticlan. Der folgende Transfer im Hotelbus und -boot bringt Sie auf die Insel Boracay mit dem berühmten, rund 3 ½ Kilometer langen White Beach.

8 . Tag Boracay (F) Sonnenanbeter geniessen wunderbare Stunden am feinsandigen White Beach, Golfer können eine Runde auf dem Golfplatz spielen und abends klingt der unbeschwerte Tag, den Sie wiederum frei gestalten, in den Bars und Restaurants der Insel aus.

9 . Tag Boracay (F) Geniessen Sie einen weiteren entspannten Ferientag mit Son­ne, Strand und Meer wie es Ihnen gefällt.

10 . Tag Boracay – Caticlan – Manila (F) Heute geht Ihr individuelles Inselhüpfen zu Ende. Nach dem Frühstück erfolgt der Trans­fer im Hotelbus und -boot zum Flughafen Caticlan für Ihren Rückflug nach Manila.