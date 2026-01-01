Orang-Utans in Bohorok ab Medan

Medan - Bohorok (A)

Sie werden in Ihrem Hotel in Medan oder am Flughafen von Medan abgeholt. Die recht strapaziöse Fahrt nach Bohorok dauert ab Flughafen ca. fünf Stunden. Unterwegs fahren Sie durch mehrere kleine Ortschaften sowie vorbei an ausgedehnten Gummi- und Ölpalmenplantagen. Nach Ankunft unternehmen Sie eine rund dreistün­dige Dschun­gel­wande­rung zu den Orang-Utans. Die An­zahl der Orang-Utans kann saisonal stark variieren. Es handelt sich um Tiere in Freiheit, eine Sichtung kann daher nicht garantiert werden.

Die Wahrschein­lich­keit, die «Wald­menschen» zu sehen, ist je­doch hoch. In der dichten Vege­tation des Dschungels werden Sie eine Viel­zahl an Pflanzen und Tieren, unter anderem zahlreiche Vogelarten, entdecken. Über­nach­tung in einfachem Hotel.