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Orang-Utans in Bohorok ab Medan

Die Wälder dieser Region sind die Heimat der Orang-Utans. Hier können Sie das spannende Verhalten der «Waldmenschen» beobachten und die Schönheit der üppigen Natur geniessen. In der dichten Vegetation des Dschungels werden Sie auch exotische Pflanzen und viele farbenfrohe Vogelarten entdecken. Es erwarten Sie einzigartige Erlebnisse im wilden Sumatra und unvergessliche Einblicke in das Leben der Menschenaffen.
Orang-Utans in Bohorok ab Medan
ab CHF 250.– / pro Person
ab/bis Medan
Highlights:
- Wanderung durch den Dschungel
- Auf der Suche nach Orang-Utans
- «Waldmensch» in freier Natur
- Wunderschöne Flora und Fauna
- Einmaliges Dschungelerlebnis
Icon calendar 2 Tage / 1 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Medan - Bohorok (A)

Sie werden in Ihrem Hotel in Medan oder am Flughafen von Medan abgeholt. Die recht strapaziöse Fahrt nach Bohorok dauert ab Flughafen ca. fünf Stunden. Unterwegs fahren Sie durch mehrere kleine Ortschaften sowie vorbei an ausgedehnten Gummi- und Ölpalmenplantagen. Nach Ankunft unternehmen Sie eine rund dreistün­dige Dschun­gel­wande­rung zu den Orang-Utans. Die An­zahl der Orang-Utans kann saisonal stark variieren. Es handelt sich um Tiere in Freiheit, eine Sichtung kann daher nicht garantiert werden.

Die Wahrschein­lich­keit, die «Wald­menschen» zu sehen, ist je­doch hoch. In der dichten Vege­tation des Dschungels werden Sie eine Viel­zahl an Pflanzen und Tieren, unter anderem zahlreiche Vogelarten, entdecken. Über­nach­tung in einfachem Hotel.

2. Tag Bohorok - Medan (F)

Weiterreise auf der Insel Sumatra oder Rückfahrt nach Medan in Ihr Hotel oder zum Flughafen (Abflug nach 13 Uhr).

Im Preis inbegriffen:
  • Einfache Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Bohorok
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Flughafen oder Hotel Medan
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
2 Tage / 1 Nächte ab CHF 250.– / pro Person

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