Sumatra Überlandreise ab Medan

1 . Tag Medan - Brastagi (A) Nach Ihrer Ankunft in Medan und einer kurzen Stadtrundfahrt reisen Sie nach Brastagi auf 1’320 m am Rande des Toba-Hochlandes.

2 . Tag Brastagi - Parapat - Samosir (F, A) Die Fahrt zum Toba See führt an Plantagen und Wäldern vorbei. Sie besuchen ein Batak Dorf und den Sipiso-piso Wasserfall. Von Parapat aus bringt Sie ein Boot zur mitten im Toba See gelegenen Insel Samosir.

3 . Tag Insel Samosir (F, A) Auf einer Bootsfahrt lernen Sie Samosir ken­nen, sehen Dörfer der Toba-Batak und die typischen Pfahlhäu­ser mit den mächtigen, geschwung­enen Giebeln. Ein rund einstündiger Spazier­­gang führt Sie durch Dörfer zurück in Ihr Hotel.

4 . Tag Samosir - Padang Sidempuan (F, A) Sie verlassen den See in Richtung Padang Si­dem­puan. Unterwegs sehen Sie tra­­di­­tio­nelle Häuser sowie einen Markt. Freuen Sie sich auf eine landschaftlich reizvolle Fahrt.

5 . Tag Padang Sidempuan - Bukittinggi (F, A) Bukittinggi liegt im Minangkabau Hochland. Die lange und schöne Reise führt vorbei an Wäldern, Tälern, Dörfern und Flüs­sen. Unter­wegs überqueren Sie den Äquator.

6 . Tag Bukittinggi (F, A) Bukittinggi verdankt sein mildes Klima der La­ge auf 920 m. Sie besuchen Handwerks­stät­­­ten, den Markt sowie das Museum.

7 . Tag Bukittinggi - Padang (F, A) Die heutige Reiseetappe führt vorbei am Maninjau Krater­see nach Padang. Während einer Stadtbesichtigung zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

8 . Tag Padang (F) Mit dem Transfer zum Flughafen von Padang endet Ihre abwechslungsreiche Sumatra Überlandreise.