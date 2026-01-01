Sumatra Überlandreise ab Medan
Sumatra Überlandreise ab Medan
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Medan bis Padang
Highlights:
- Einblicke in das Leben der Batak
- Bootsfahrt auf dem Toba See
- Typische Pfahlhäuser bestaunen
- Eindrücklicher Sipiso-piso Wasserfall
- Landschaftlich reizvolle Aussichten
- Interessante Begegnungen
- Kennenlernen traditioneller Dörfer
- Charmantes Städtchen Bukittinggi
- Herrliches Minangkabau Hochland
- Imposanter Maninjau Kratersee
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Medan - Brastagi (A)
Nach Ihrer Ankunft in Medan und einer kurzen Stadtrundfahrt reisen Sie nach Brastagi auf 1’320 m am Rande des Toba-Hochlandes.
2. Tag Brastagi - Parapat - Samosir (F, A)
Die Fahrt zum Toba See führt an Plantagen und Wäldern vorbei. Sie besuchen ein Batak Dorf und den Sipiso-piso Wasserfall. Von Parapat aus bringt Sie ein Boot zur mitten im Toba See gelegenen Insel Samosir.
3. Tag Insel Samosir (F, A)
Auf einer Bootsfahrt lernen Sie Samosir kennen, sehen Dörfer der Toba-Batak und die typischen Pfahlhäuser mit den mächtigen, geschwungenen Giebeln. Ein rund einstündiger Spaziergang führt Sie durch Dörfer zurück in Ihr Hotel.
4. Tag Samosir - Padang Sidempuan (F, A)
Sie verlassen den See in Richtung Padang Sidempuan. Unterwegs sehen Sie traditionelle Häuser sowie einen Markt. Freuen Sie sich auf eine landschaftlich reizvolle Fahrt.
5. Tag Padang Sidempuan - Bukittinggi (F, A)
Bukittinggi liegt im Minangkabau Hochland. Die lange und schöne Reise führt vorbei an Wäldern, Tälern, Dörfern und Flüssen. Unterwegs überqueren Sie den Äquator.
6. Tag Bukittinggi (F, A)
Bukittinggi verdankt sein mildes Klima der Lage auf 920 m. Sie besuchen Handwerksstätten, den Markt sowie das Museum.
7. Tag Bukittinggi - Padang (F, A)
Die heutige Reiseetappe führt vorbei am Maninjau Kratersee nach Padang. Während einer Stadtbesichtigung zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.
8. Tag Padang (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen von Padang endet Ihre abwechslungsreiche Sumatra Überlandreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklass-/best verfügbaren Hotels
- Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen/Hotel Medan bis Flughafen Padang
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1390.– / pro Person