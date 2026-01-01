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Sumatra Überlandreise ab Medan

Gehen Sie auf Entdeckungstour durch eine der wildesten Inseln Indonesiens. Gerade für Naturfreunde ist Sumatra eine wahre Schatzkammer. Der idyllische Toba See, tosende Wasserfälle und die spannende Kultur des Batak-Stammes versetzen Sie ins Staunen. Atemberaubende Landschaften und authentische Begegnungen mit den Einheimischen begleiten Sie auf der Reise durch diese ursprüngliche Insel, welche Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird!
Sumatra Überlandreise ab Medan
ab CHF 1390.– / pro Person
ab Medan bis Padang
Highlights:
- Einblicke in das Leben der Batak
- Bootsfahrt auf dem Toba See
- Typische Pfahlhäuser bestaunen
- Eindrücklicher Sipiso-piso Wasserfall
- Landschaftlich reizvolle Aussichten
- Interessante Begegnungen
- Kennenlernen traditioneller Dörfer
- Charmantes Städtchen Bukittinggi
- Herrliches Minangkabau Hochland
- Imposanter Maninjau Kratersee
Icon calendar 8 Tage / 7 Nächte

Reiseprogramm

1. Tag Medan - Brastagi (A)

Nach Ihrer Ankunft in Medan und einer kurzen Stadtrundfahrt reisen Sie nach Brastagi auf 1’320 m am Rande des Toba-Hochlandes.

2. Tag Brastagi - Parapat - Samosir (F, A)

Die Fahrt zum Toba See führt an Plantagen und Wäldern vorbei. Sie besuchen ein Batak Dorf und den Sipiso-piso Wasserfall. Von Parapat aus bringt Sie ein Boot zur mitten im Toba See gelegenen Insel Samosir.

3. Tag Insel Samosir (F, A)

Auf einer Bootsfahrt lernen Sie Samosir ken­nen, sehen Dörfer der Toba-Batak und die typischen Pfahlhäu­ser mit den mächtigen, geschwung­enen Giebeln. Ein rund einstündiger Spazier­­gang führt Sie durch Dörfer zurück in Ihr Hotel.

4. Tag Samosir - Padang Sidempuan (F, A)

Sie verlassen den See in Richtung Padang Si­dem­puan. Unterwegs sehen Sie tra­­di­­tio­nelle Häuser sowie einen Markt. Freuen Sie sich auf eine landschaftlich reizvolle Fahrt.

5. Tag Padang Sidempuan - Bukittinggi (F, A)

Bukittinggi liegt im Minangkabau Hochland. Die lange und schöne Reise führt vorbei an Wäldern, Tälern, Dörfern und Flüs­sen. Unter­wegs überqueren Sie den Äquator.

6. Tag Bukittinggi (F, A)

Bukittinggi verdankt sein mildes Klima der La­ge auf 920 m. Sie besuchen Handwerks­stät­­­ten, den Markt sowie das Museum.

7. Tag Bukittinggi - Padang (F, A)

Die heutige Reiseetappe führt vorbei am Maninjau Krater­see nach Padang. Während einer Stadtbesichtigung zeigt Ihnen Ihre Reiseleitung die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt.

8. Tag Padang (F)

Mit dem Transfer zum Flughafen von Padang endet Ihre abwechslungsreiche Sumatra Überlandreise.

Im Preis inbegriffen:
  • Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklass-/best verfügbaren Hotels
  • Privattour mit eigener Reiseleitung (Sprache nach Wahl)
  • Reiseverlauf wie beschrieben, ab Flughafen/Hotel Medan bis Flughafen Padang
  • Mahlzeiten wie beschrieben
  • Sämtliche Eintrittsgelder

Preise
8 Tage / 7 Nächte ab CHF 1390.– / pro Person

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