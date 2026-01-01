Die 33 Bungalows und Villen verteilen sich grosszügig in der grünen Natur, sind geräumig, ruhig gelegen und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über einen schönen Holzboden, ein Doppelbett mit Moskitonetz, Klimaanlage, Deckenventilator, Schreibtisch, Telefon, Sitzecke, Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, ein Bad, eine überdachte, gemütliche Terrasse sowie 2 bequeme Liegen und eine Hängematte.

Palm Bungalow (7): Diese komfortablen Bungalows befinden sich etwas zurückversetzt, inmitten schöner Palmen und tropischen Pflanzen und sind doch nur wenige Schritte vom Strand entfernt.



Ocean Bungalow (18): Von der geräumigen, überdachten Terrasse aus haben Sie einen herrlichen Blick über das Meer. Diese Bungalows verfügen zudem über eine Aussendusche.

Turtle Beach Bungalow (3): Diese befinden sich am südlichen Ende des Resorts im Palmenhain und bieten einen spektakulären Blick über den Turtle Beach und das Meer. Sie sind grösser als die Ocean Bungalows, haben ein geräumiges Bad mit Doppellavabo und die sehr grosszügige Aussendusche mit zwei Regenduschen ist direkt über einen separaten Ein-/Ausgang vom Strand erreichbar.

Eines der Turtle Beach Bungalows hat ein zweites Schlafzimmer und bietet noch mehr Platz und Komfort.

One-Bedroom Villa (2): Diese beiden Villen befinden sich am nördlichsten Punkt des Resorts, leicht erhöht auf einem Felsvorsprung. Der schöne Aussenbereich mit privatem Sonnendeck bietet einen herrlichen Blick über das Meer und das Hausriff. Über eine eigene Treppe gelangt man direkt ins Meer. Eine der Villen verfügt über einen kleinen Plunge-Pool, die andere über eine Whirlpool-Badewanne im Freien.



Two-Bedroom Pool Villa (2): Ebenfalls im nördlichen Teil des Resorts befinden sich diese zwei sehr grosszügigen und komfortablen Villen. Sie verfügen über 2 geräumige Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad und Regendusche im Freien sowie einem sehr einladenden, ausgedehnten Aussenbereich mit privatem Pool und diversen Sitzgelegenheiten.