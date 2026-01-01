Wakatobi Dive Resort
Wakatobi
Beschreibung
Einleitung
Das Resort ist besonders bekannt für seine erstklassigen Tauch- und Schnorchelmöglichkeiten. Direkt vom Ufer aus oder mit dem Boot haben Sie exklusiven Zugang zu unzähligen unberührten und geschützten Korallenriffen. Auf Sie wartet eine beeindruckende und vielfältige Unterwasserlandschaft mit enormer, mariner Biodiversität. Das professionelle Team der sehr gut ausgestatteten Tauchbasis ist Ihnen bei der Planung Ihrer Tauchgänge jederzeit behilflich. Aber auch als Nicht-Taucher kommen Sie voll und ganz auf Ihre Kosten!
Geniessen Sie eine erholsame Massage im Spa, machen einen Ausflug mit dem Kajak oder Stand-Up Paddle oder gehen Sie auf Erkundungstour auf dem Onemobaa-Naturpfad durch den grünen Dschungel bis zu einem lokalen Dorf. Auch Familien mit Kinder fühlen sich hier wie zu Hause. Die ganz kleinen Gäste werden von gut ausgebildeten und einfühlsamen Betreuerinen umsorgt, während den 5 bis 12-Jährigen im Kids-Club ein abwechslungsreiches und lehrreiches Aktivitätenprogramm zur Verfügung steht.
Lage
Im Südosten von Sulawesi auf der Insel Tomia gelegen, gesäumt von herrlichen Sandstränden und umgeben von unberührten Riffen. Der private Charterflug bringt Sie von Bali aus bequem in knapp 3 Stunden zu Wakatobi's Privatflugplatz. Nach 15 Bootsminuten erreichen Sie das Resort.
Angebot
Im eleganten «Beach Restaurant» geniessen Sie in entspannter Atmosphäre drei Mahlzeiten aus hochwertigen Frischprodukten pro Tag. Meistens in Buffet-Form serviert, verwöhnt Sie das Küchenteam mit vielfältigen und immer frisch zubereiteten indonesischen und asiatischen Köstlichkeiten sowie mit Gerichten aus aller Welt. Aus der eigenen Bäckerei strömt der herrliche Duft von frisch gebackenen Broten und die Konditorei verzaubert Sie mit herrlichen Desserts. Wer seinen Urlaub mit einem weiteren unvergesslichen Moment bereichern möchte, kann ein romantisches Dinner am Strand buchen.
Frische Cocktails, Mocktails, kühle Biere und eine erlesene Auswahl an Weinen und Spirituosen werden an der «Jetty Bar» serviert. Geniessen Sie bei Ihrem Lieblingsdrink den Blick auf das Meer und den traumhaften Sonnenuntergang.
Zimmer
Die 33 Bungalows und Villen verteilen sich grosszügig in der grünen Natur, sind geräumig, ruhig gelegen und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über einen schönen Holzboden, ein Doppelbett mit Moskitonetz, Klimaanlage, Deckenventilator, Schreibtisch, Telefon, Sitzecke, Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, ein Bad, eine überdachte, gemütliche Terrasse sowie 2 bequeme Liegen und eine Hängematte.
Eines der Turtle Beach Bungalows hat ein zweites Schlafzimmer und bietet noch mehr Platz und Komfort.
Die 33 Bungalows und Villen verteilen sich grosszügig in der grünen Natur, sind geräumig, ruhig gelegen und komfortabel eingerichtet. Sie verfügen über einen schönen Holzboden, ein Doppelbett mit Moskitonetz, Klimaanlage, Deckenventilator, Schreibtisch, Telefon, Sitzecke, Internetzugang, Kaffee-/Teekocher, ein Bad, eine überdachte, gemütliche Terrasse sowie 2 bequeme Liegen und eine Hängematte.
Palm Bungalow (7): Diese komfortablen Bungalows befinden sich etwas zurückversetzt, inmitten schöner Palmen und tropischen Pflanzen und sind doch nur wenige Schritte vom Strand entfernt.
Ocean Bungalow (18): Von der geräumigen, überdachten Terrasse aus haben Sie einen herrlichen Blick über das Meer. Diese Bungalows verfügen zudem über eine Aussendusche.
Turtle Beach Bungalow (3): Diese befinden sich am südlichen Ende des Resorts im Palmenhain und bieten einen spektakulären Blick über den Turtle Beach und das Meer. Sie sind grösser als die Ocean Bungalows, haben ein geräumiges Bad mit Doppellavabo und die sehr grosszügige Aussendusche mit zwei Regenduschen ist direkt über einen separaten Ein-/Ausgang vom Strand erreichbar.
Eines der Turtle Beach Bungalows hat ein zweites Schlafzimmer und bietet noch mehr Platz und Komfort.
One-Bedroom Villa (2): Diese beiden Villen befinden sich am nördlichsten Punkt des Resorts, leicht erhöht auf einem Felsvorsprung. Der schöne Aussenbereich mit privatem Sonnendeck bietet einen herrlichen Blick über das Meer und das Hausriff. Über eine eigene Treppe gelangt man direkt ins Meer. Eine der Villen verfügt über einen kleinen Plunge-Pool, die andere über eine Whirlpool-Badewanne im Freien.
Two-Bedroom Pool Villa (2): Ebenfalls im nördlichen Teil des Resorts befinden sich diese zwei sehr grosszügigen und komfortablen Villen. Sie verfügen über 2 geräumige Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad und Regendusche im Freien sowie einem sehr einladenden, ausgedehnten Aussenbereich mit privatem Pool und diversen Sitzgelegenheiten.
ab CHF 365.– / pro Person
Loading map...