Beschreibung

Einleitung Salzwasser Swim­ming­pool, Tau­chen (PADI Tauchbasis), Schnor­cheln, «Pasung» Spa mit asiatischen Anwen­dungen und Massagen, Boutique, Ausflugsprogramm zu den umliegenden Inseln und auf das Fest­land.

Lage Auf der kleinen Insel Gangga direkt am Meer. Der Transfer vom Flug­­hafen Manado erfolgt im Minibus (zirka eine Stunde) und per Boot (20 Minuten).

Angebot Restaurant mit indonesischer sowie mediterraner Küche und Meeres­spezialitäten, Lounge mit Bar.