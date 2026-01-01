Gangga Island Resort & Spa
Manado
Beschreibung
Einleitung
Salzwasser Swimmingpool, Tauchen (PADI Tauchbasis), Schnorcheln, «Pasung» Spa mit asiatischen Anwendungen und Massagen, Boutique, Ausflugsprogramm zu den umliegenden Inseln und auf das Festland.
Lage
Auf der kleinen Insel Gangga direkt am Meer. Der Transfer vom Flughafen Manado erfolgt im Minibus (zirka eine Stunde) und per Boot (20 Minuten).
Angebot
Restaurant mit indonesischer sowie mediterraner Küche und Meeresspezialitäten, Lounge mit Bar.
Zimmer
30 Zimmer in grosszügigen Doppelbungalows mit Terrasse.
Superior Minahasa Bungalow (18): Komfortabel eingerichtet, 45 m² gross, ausgestattet mit Holzboden, Dusche, Klimaanlage, Ventilator, Moskitonetz, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe Minahasa Bungalow (12): Renoviert, mit grösseren Fenstern und moderner ausgestattet als die Superior Minahasa Bungalows. Diese Bungalows bieten zudem Strandsicht.
Superior Minahasa Bungalow (18): Komfortabel eingerichtet, 45 m² gross, ausgestattet mit Holzboden, Dusche, Klimaanlage, Ventilator, Moskitonetz, Fernseher, gratis Internetzugang, Minibar und Kaffee-/Teekocher.
Deluxe Minahasa Bungalow (12): Renoviert, mit grösseren Fenstern und moderner ausgestattet als die Superior Minahasa Bungalows. Diese Bungalows bieten zudem Strandsicht.
ab CHF 172.– / pro Person
Loading map...