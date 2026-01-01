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Gangga Island Resort & Spa

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Manado

Hier finden sowohl Taucher als auch Nichttaucher paradiesische Zustän­de vor. Die Ruhe und die pure Natur versprühen eine einzigartige Romantik, man möchte die Insel kaum mehr verlassen.

Beschreibung

Einleitung
Salzwasser Swim­ming­pool, Tau­chen (PADI Tauchbasis), Schnor­cheln, «Pasung» Spa mit asiatischen Anwen­dungen und Massagen, Boutique, Ausflugsprogramm zu den umliegenden Inseln und auf das Fest­land.
Lage
Auf der kleinen Insel Gangga direkt am Meer. Der Transfer vom Flug­­hafen Manado erfolgt im Minibus (zirka eine Stunde) und per Boot (20 Minuten).
Angebot
Restaurant mit indonesischer sowie mediterraner Küche und Meeres­spezialitäten, Lounge mit Bar.
Zimmer
30 Zimmer in gross­zügigen ­Doppelbungalows mit Terrasse.
Superior Minahasa Bungalow (18): Kom­for­tabel ein­gerichtet, 45 m² gross, ausgestattet mit Holzboden, Dusche, Klima­anlage, Ven­ti­lator, Mos­ki­to­netz, Fernseher, gratis Inter­net­­­zugang, Minibar und Kaf­fee-/Tee­kocher.
Deluxe Minahasa Bungalow (12): Renoviert, mit grösseren Fenstern und moderner ausgestattet als die Superior Minahasa Bun­galows. Diese Bungalows bieten zudem Strandsicht.
ab CHF 172.– / pro Person

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