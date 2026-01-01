Myanmars Legenden und Impressionen ab Yangon

1 . Tag Yangon - Bagan (M) Per Flug erreichen Sie aus Yangon kommend die Tempel­stadt Bagan. Tausende von Tempel­rui­nen liegen hier auf einer Fläche von 40 km2 verstreut, die eindrücklichsten davon besuchen Sie heute. Der Ort am Irrawaddy Fluss ist das spirituelle Herz der Nation und eines der ganz grossen Wunder Asiens.

2 . Tag Bagan (F, M) Bagans Blütezeit dauerte vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Sie besuchen heute weitere archäologische Schätze und erfahren viel In­teressantes über die Vergangen­heit dieser einmaligen Stätte. Auf einem Spaziergang durch ein Dorf erhalten Sie Ein­blick in das Leben der lokalen Bevölkerung.

3 . Tag Bagan - «RV Paukan/RV Irrawaddy Voyager» (F, M, A) Gegen Mittag besteigen Sie Ihr Schiff und machen sich auf den (Wasser-) Weg nach Manda­lay. An Bord genies­sen Sie ein Buffet und verbringen einen gemütlichen Nach­mittag. Unterwegs legen Sie an und besuchen ein Dorf am Irrawaddy Fluss.

4 . Tag «RV Paukan/RV Irrawaddy Voyager» (F, M, A) Die meiste Zeit des Tages verbringen Sie an Bord. Auf einem kurzen Landgang besuchen Sie ein typisches Dorf und seine weit herum ­bekannten Töpfereien.

5 . Tag «RV Paukan/Irrawaddy Voyager» - Mandalay (F, M) Im Laufe des Morgens erreichen Sie Mandalay. Sie lernen die ­wichtigsten Sehen­s­würdigkeiten der zweitgrössten Stadt Myan­mars kennen. Abends erwartet Sie der Sonnen­unter­gang vom Mandalay Hill sowie ein traditionelles Puppen­spiel.

6 . Tag Mandalay - Heho - Inle See (F, M) Kurzer Flug in den Shan Staat nach Heho. Vorbei an üppigen Feldern fahren Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den Inle See. Während einer Bootsfahrt auf dem See begegnen Sie den Fischern mit ihrer typischen Art zu rudern, sehen die schwim­menden Gärten, die Phaungdaw Oo Pagode sowie traditio­nelle Hand­werks­be­trie­be.

7 . Tag Inle See (F, M) Per Boot gelangen Sie nach Maing Thauk. Sie spazieren durch das Dorf und wandern weiter zu einem Kloster (Wanderung: ca. zwei Stunden). Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle. Nach dem Mittagessen im «Inthar Heritage House» mit der Zucht von Burmesischen Katzen und einer reiz­vollen Bootsfahrt besichtigen Sie die Tempel von Inn Thein.

8 . Tag Inle See - Heho (F) Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen von Heho, wo diese Rundreise endet.