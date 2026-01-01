Myanmars Legenden und Impressionen ab Yangon
Myanmars Legenden und Impressionen ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Heho
Highlights:
- entdecken Sie eine der geheimnisvollsten Destinationen Weltweit
- Flussfahrt auf dem Irrawaddy
- Wanderung zu einem Kloster
- Wunderschöne Sonnenuntergänge
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yangon - Bagan (M)
Per Flug erreichen Sie aus Yangon kommend die Tempelstadt Bagan. Tausende von Tempelruinen liegen hier auf einer Fläche von 40 km2 verstreut, die eindrücklichsten davon besuchen Sie heute. Der Ort am Irrawaddy Fluss ist das spirituelle Herz der Nation und eines der ganz grossen Wunder Asiens.
2. Tag Bagan (F, M)
Bagans Blütezeit dauerte vom 11. bis zum 13. Jahrhundert. Sie besuchen heute weitere archäologische Schätze und erfahren viel Interessantes über die Vergangenheit dieser einmaligen Stätte. Auf einem Spaziergang durch ein Dorf erhalten Sie Einblick in das Leben der lokalen Bevölkerung.
3. Tag Bagan - «RV Paukan/RV Irrawaddy Voyager» (F, M, A)
Gegen Mittag besteigen Sie Ihr Schiff und machen sich auf den (Wasser-) Weg nach Mandalay. An Bord geniessen Sie ein Buffet und verbringen einen gemütlichen Nachmittag. Unterwegs legen Sie an und besuchen ein Dorf am Irrawaddy Fluss.
4. Tag «RV Paukan/RV Irrawaddy Voyager» (F, M, A)
Die meiste Zeit des Tages verbringen Sie an Bord. Auf einem kurzen Landgang besuchen Sie ein typisches Dorf und seine weit herum bekannten Töpfereien.
5. Tag «RV Paukan/Irrawaddy Voyager» - Mandalay (F, M)
Im Laufe des Morgens erreichen Sie Mandalay. Sie lernen die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der zweitgrössten Stadt Myanmars kennen. Abends erwartet Sie der Sonnenuntergang vom Mandalay Hill sowie ein traditionelles Puppenspiel.
6. Tag Mandalay - Heho - Inle See (F, M)
Kurzer Flug in den Shan Staat nach Heho. Vorbei an üppigen Feldern fahren Sie zuerst zum «Red Mountain» Weingut und anschliessend an den Inle See. Während einer Bootsfahrt auf dem See begegnen Sie den Fischern mit ihrer typischen Art zu rudern, sehen die schwimmenden Gärten, die Phaungdaw Oo Pagode sowie traditionelle Handwerksbetriebe.
7. Tag Inle See (F, M)
Per Boot gelangen Sie nach Maing Thauk. Sie spazieren durch das Dorf und wandern weiter zu einem Kloster (Wanderung: ca. zwei Stunden). Die Ruhe an diesem Ort sorgt für eine friedliche Idylle. Nach dem Mittagessen im «Inthar Heritage House» mit der Zucht von Burmesischen Katzen und einer reizvollen Bootsfahrt besichtigen Sie die Tempel von Inn Thein.
8. Tag Inle See - Heho (F)
Nach dem Frühstück erfolgt der Transfer zum Flughafen von Heho, wo diese Rundreise endet.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklassehotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Yangon bis Flughafen Heho
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung. Die Reiseleitung reist auf den Inlandflügen und der Schiffsreise nicht mit. Während der Schiffsreise werden Sie zusammen mit den anderen Gästen von der freundlichen Crew betreut
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Flusskreuzfahrt mit der «RV Paukan 2007», «RV Paukan 2012» oder «RV Irrawaddy Voyager 1» inklusive Hafengebühren
- Inlandflüge in Economy Class
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Myanmar
- Allfällige obligatorische Galadinner am 24.12. & 31.12.
- Weiterflug ab Heho
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage