Myanmar aktiv erleben ab Yangon
Myanmar aktiv erleben ab Yangon
Preis auf Anfrage
ab Yangon bis Bagan
Highlights:
- Beobachten Sie Elefanten aus Nähe
- Besuchen Sie ein altes Kloster
- Verschiedene Märkte
- Besuchen Sie einen Bauernhof mit tausenden Wasserbüffeln
- Statten Sie einer lokalen Primarschule einen Besuch ab
8 Tage / 7 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Yangon - Heho - Inle See (M)
Eine Wanderung durch das Dorf und über die umliegenden Felder ermöglicht Ihnen interessante Einblicke ins Dorfleben.
Per Flug reisen Sie von Yangon in den Shan Staat nach Heho und vom Flughafen direkt weiter durch die Shan Berge nach Aythaya. Hier schwingen Sie sich auf den Sattel und starten zur Velofahrt nach Nyaung Shwe am Inle See. Es gibt auf dieser Strecke wenig Verkehr, dafür schöne Landschaften und kleine Shan Dörfer. Am Nachmittag sehen Sie während einer Bootsfahrt auf dem Inle See die auf Pfählen über dem Wasser errichteten Häuser und besuchen das Dorf Thei Lei Oo, dessen Bewohner den Inn Tha und Pao angehören.
Eine Wanderung durch das Dorf und über die umliegenden Felder ermöglicht Ihnen interessante Einblicke ins Dorfleben.
Velo: 30 km, ca. 2 ½ Stunden; Wanderung: ca. 1-1 ½ Stunden
2. Tag Inle See (F, M)
Am Westufer folgen Sie den Treppen hoch zu den Inn Thein Pagoden, einer eindrücklichen Stätte mit hunderten stellenweise überwachsenen Stupas. Sie spazieren durch die Reisfelder ins Dorf Sae Ma, wo Sie der lokalen Primarschule einen Besuch abstatten (nur an Schultagen) und sehen in der Phaungdaw Oo Pagode die verehrten Buddha Statuen.
3. Tag Inle See - Kalaw (F, M)
Eine rund zweistündige Autofahrt bringt Sie vom Inle See durch hügelige Landschaften mit Feldern nach Kalaw. Im Hochland mit seinem merklich kühleren Klima angekommen, erfolgt der Start zu einer vier- bis fünfstündigen Wanderung. Sie gelangen in ein Dorf der Palaung, welche ihre traditionellen Lebensformen beibehalten haben und Ihnen Einblicke in ihr Alltagsleben gewähren. Dieses alte Volk zählt zu den ersten Siedlern auf dem Gebiet Myanmars. Das Wanderprogramm kann Ihren Wünschen individuell angepasst werden, rund um Kalaw gibt es zahlreiche ein- bis sechsstündige Routen.
4. Tag Kalaw - Yandabo (F, M, A)
Die heutige Etappe führt Sie in rund acht Stunden vom Shan Hochland in die Flussebene hinunter. Unterwegs bekommen Sie im wunderschön gelegenen «Green Hill Valley Elephant Camp» Gelegenheit, die sanften Riesen aus der Nähe zu beobachten. Gegen Abend treffen Sie im Töpferdorf Yandabo am Irrawaddy Fluss ein, wo Sie im geschmackvollen Yandabo Home übernachten. Die letzte Etappe der Anfahrt in das Dorf führt auf ca. 1 km über eine Naturstrasse und ist für Gäste mit Rückenbeschwerden nicht geeignet.
5. Tag Yandabo (F, M, A)
Während einer rund 2 ½-stündigen Velofahrt gelangen Sie in umliegende Dörfer, besuchen ein altes Kloster, kommen mit Einwohnern in Kontakt und erhalten Einblicke in ihr Dorfleben. Am Nachmittag bringt Sie eine kurze Bootsfahrt zu einem Bauerndorf mit tausenden von Wasserbüffeln. Vor Sonnenuntergang wiederholt sich hier von Oktober bis Mai tagtäglich das gleiche Schauspiel. Die Bauern kehren mit ihren Büffeln von den Feldern zurück und lassen diese im Fluss baden. Ein einzigartiger Moment der Ihnen in Erinnerung bleiben wird.
6. Tag Yandabo - Bagan (F, M)
Nach rund dreistündiger Reise erreichen Sie Bagan mit seinen unzähligen Pagoden und Tempeln. Im Pferdekarren fahren Sie ins Dorf Taung Bi und schauen bei Handwerkern und Geschäften vorbei. Die Arbeitsmethoden in diesen Familienbetrieben haben sich seit Generationen nicht verändert.
7. Tag Bagan (F, M)
Nach dem Marktbesuch machen Sie sich auf, Bagan mit dem Velo zu entdecken. Sie sehen die eindrücklichsten Tempel und Pagoden, erfahren Interessantes über die Kunst der Lackwarenproduktion und besuchen ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahrhundert.
Nach dem Marktbesuch machen Sie sich auf, Bagan mit dem Velo zu entdecken. Sie sehen die eindrücklichsten Tempel und Pagoden, erfahren Interessantes über die Kunst der Lackwarenproduktion und besuchen ein schönes, aus Holz gebautes Kloster aus dem 18. Jahrhundert.
Velo: 25 - 30 km, ca. 3 ½ - 4 Stunden
8. Tag Bagan (F)
Mit dem Transfer zum Flughafen Bagan endet Ihre Rundreise.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer in Mittelklasshotels
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab Stadthotel Yangon bis Flughafen Bagan
- Privattour mit Englisch sprechender, eigener Reiseleitung. Die Reiseleitung reist auf dem Inlandflug nicht mit
- Abreise täglich
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Inlandflug in Economy Class
- Velo-, Boots- und Wandertouren wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
- Visum für Myanmar
- Allfällige obligatorische Galadinner am 24.12. & 31.12.
- Weiterflug ab Bagan
Preise
8 Tage / 7 Nächte Preis auf Anfrage