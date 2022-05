Bali Reisen

Balis Reise-Highlights

Entdecken Sie die schönsten Regionen

Für die meisten Reisenden beginnen Bali Ferien schon bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen in Denpasar, von wo aus sie zu ihrem Urlaubsdomizil aufbrechen. Im Folgenden finden Sie eine kurze Zusammenstellung einiger touristisch interessanter Locations.

Kuta

Reisende, für die Ausgehen und Party mit zu einem gelungenen Urlaub gehören, schätzen Kuta wegen des umfassenden Unterhaltungsangebots und der zahllosen Bars, Restaurants und Diskotheken. Urlauber, die etwas Abstand vom regen Treiben suchen, zieht es eher an die Strände von Jimbaran.

Sanur

Der goldfarbene Strand von Sanur Beach empfiehlt sich vor allem für Familien mit kleinen Kindern. Hier gibt es kaum Wellengang, sodass die Kinder gefahrlos im kristallklaren Wasser planschen können. Die zahlreichen Restaurants servieren authentische balinesische Spezialitäten, sodass auch für das leibliche Wohl gesorgt ist.

Nusa Dua

Der weisse Puderzuckerstrand ist ideal für einen entspannten Badeurlaub, denn das vorgelagerte Riff hält die meisten Wellen ab. So ist die Destination gut geeignet für einen tollen Familienurlaub.

Seminyak

Surfanfänger fühlen sich in Seminyak besonders wohl, denn die Wellen sind vergleichsweise niedrig und zahllose Schulen und Lehrer stehen bereit, bei denen sie ihre Fähigkeiten im Surfen perfektionieren können.

Ubud

Ein Besuch der Künstlerstadt ist ein Muss bei Ihrer Reise durch Bali. Hier können Sie die ganze Vielfalt des balinesischen Kunsthandwerks bewundern und talentierten Künstlern über die Schulter sehen. Die Stadt Ubud ist aber auch für den Monkey Forest mit seinen in freier Wildbahn lebenden Affen und die malerischen Reisterrassen berühmt.

Reisekombinationen mit anderen Locations

Aufgrund der bevorzugten Lage lassen sich Ferien auf Bali auch sehr gut mit Ausflügen auf die Nachbarinseln kombinieren. Im Westen lockt Java mit zahllosen faszinierenden Sehenswürdigkeiten und Attraktionen. Die im Osten von Bali liegende kleine Insel Lombok ist für ihre tollen Strände und Naturschönheiten berühmt. Nur zwölf Kilometer von Bali entfernt liegen die drei bezaubernden Inseln Nusa Lembongan, Nusa Ceningan und Nusa Penida. Sie verfügen über eine sehr gute touristische Infrastruktur, trotzdem geht es hier noch vergleichsweise ruhig zu.

Ferien mit der ganzen Familie

Das Reiseziel Bali ist bei Familien sehr beliebt. Bali mit Kindern zu bereisen, ist ein reines Vergnügen, denn die Vielzahl an familienfreundlichen Hotels und traumhafte Strände machen einen Urlaub auf Bali zum tollen Erlebnis für Gross und Klein. Ganz zu schweigen von den freundlichen Balinesen, die Kindern gegenüber sehr geduldig und nachsichtig sind. In den meisten Luxushotels gehören ein Swimmingpool, Kids Club, ein Spielplatz und kindgerechte Zimmer mit zum Standard und garantieren so einen abwechslungsreichen und entspannten Urlaub für die ganze Familie.

Romantische Ferien für verliebte Paare

Bali Hochzeitsreisen sind ideal für Paare, die ihr Eheversprechen mit Ferien in einem besonders romantischen Ambiente krönen möchten. Private Villen mit allem Komfort oder luxuriöse Resorts sorgen für die Auszeit vom Alltag und garantieren unvergessliche Momente. Geniessen Sie während Ihrer Bali Flitterwochen Ihre Zweisamkeit, relaxen Sie an Stränden wie aus dem Bilderbuch, erkunden Sie bei erlebnisreichen Spaziergängen die schöne Natur und krönen Sie Ihren Bund fürs Leben mit dem Besuch eines hinduistischen Tempels.

Inselparadies und Touristenmagnet

Erst in den letzten hundert Jahren hat sich Bali von einer kleinen, verschlafenen Insel zu einem touristischen Hotspot entwickelt. Am Anfang dieser Entwicklung standen einige internationale Maler, die Bali entdeckten und zum Mittelpunkt ihres Lebens und Schaffens machten. Ihre Bilder weckten im Westen das Interesse und so kamen immer mehr Menschen auf die wunderschöne Insel. Heute verfügt Bali über eine ausgezeichnete touristische Infrastruktur und zieht viele Besucher aus aller Welt an. Kulturinteressierte, Aktivurlauber, Erholungssuchende oder Wassersportler - auf Bali kann jeder Urlaubstyp seinen ganz persönlichen Ferientraum leben.