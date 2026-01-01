Bawah Reserve
Bawah
Beschreibung
Einleitung
Erleben Sie eine Vielfalt an unvergesslichen Aktivitäten direkt vor der atemberaubenden Kulisse des Resorts. Tauchen (nicht im Preis inbegriffen) und Schnorcheln in kristallklarem Wasser, Kayaking, Segeln und Stand-Up Paddle Boarding bieten Abenteuerlustigen unvergleichliche Erlebnisse. Erkunden Sie mit Bootsausflügen abgelegene Strände oder unternehmen Sie Wanderungen durch die umliegende Natur. Entspannen Sie im Infinity-Pool oder bei der täglichen Spa-Behandlung (im Preis inbegriffen). Die neue «The Aura Sanctuary» ist ein einzigartiger Rückzugsort mit Sauna, Dampfbad, Kältebad, verschiedenen Entspannungszonen und einem Schmetterlingsgarten und verwöhnt Sie mit Thermaltherapien und speziellen Wellness-Menüs.
Nehmen Sie teil an Yoga und Pilates, spielen Sie eine Partie Tennis oder erkunden Sie die Vielfalt in unserer Bibliothek und dem kleinen Shop. Für umfassende Fitness steht Ihnen außerdem ein modern ausgestattetes Fitnesscenter zur Verfügung.
Lage
Das Bawah Reservat liegt abgeschieden ca. 5 Stunden von Singapur entfernt. Das Resort ist in den Dschungel integriert, Restaurants und Bars sind teils nur über Treppen zugänglich.
Angebot
Das offene, erhöht gelegene Hauptrestaurant «Treetops» serviert alle erdenklichen Köstlichkeiten. Abends ist ungezwungenes Fine Dining angesagt. Im «Boat House» am Strand geniessen Sie Mahlzeiten und Cocktails bei Sonnenuntergang oder BBQs unter dem Sternenhimmel. Zwei weitere Bars und ein Weinkeller.
Zimmer
Die 33 harmonisch in die Natur eingebetteten Suiten und Villen sind aus Bambus, recyceltem Teakholz und Kupfer gefertigt. Alle verfügen über einen herrlichen Ausblick und einen gedeckten Aussenbereich, der in das stilvolle Schlafzimmer und das Open-Air-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche übergeht. Die Land-Suiten zeichnen sich durch ihr markantes Zeltdach aus und bieten ein einzigartiges Wohnerlebnis mitten in der Natur. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, iPad, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre und lauschen Sie den Geräuschen der Tropen.
Zusätzlich verfügt diese Kategorie über ein Sonnendeck mit direktem Wasserzugang.
Die 33 harmonisch in die Natur eingebetteten Suiten und Villen sind aus Bambus, recyceltem Teakholz und Kupfer gefertigt. Alle verfügen über einen herrlichen Ausblick und einen gedeckten Aussenbereich, der in das stilvolle Schlafzimmer und das Open-Air-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche übergeht. Die Land-Suiten zeichnen sich durch ihr markantes Zeltdach aus und bieten ein einzigartiges Wohnerlebnis mitten in der Natur. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, gratis Internetzugang, iPad, Minibar, Kaffee-/Teekocher, Safe und Föhn ausgestattet.
Tented Garden Suite (1): 70 m² grosse Villa befindet sich etwas zurückversetzt im Grünen des Dschungels.
Geniessen Sie die einmalige Atmosphäre und lauschen Sie den Geräuschen der Tropen.
Tented Oceanfront Suite (4): Die ebenfalls 70 m² grossen Villen bieten sehr viel Privatsphäre, liegen direkt am Meer und haben einen privaten Zugang zur türkisfarbenen Lagune.
Tented Beach Suite (11): Gleich wie Tented Garden & Oceanfront Suite, aber direkt am Strand gelegen.
Overwater Bungalow (11): Romantische Suiten (105 m² inkl. Aussenbereich) auf dem Wasser mit herrlicher Sicht auf das türkisfarbene Meer und die umliegenden Inseln.
Zusätzlich verfügt diese Kategorie über ein Sonnendeck mit direktem Wasserzugang.
Elang Private Island (1): Exklusiv buchbare Privatinsel, nur wenige Bootsminuten vom Bawah Reserve entfernt und ausschliesslich als Ganzes buchbar. Sechs freistehende Lodges mit insgesamt sieben Schlafzimmern bieten Platz für bis zu 19 Gäste. Ein Privatstrand, Salzwasser-Infinitypool mit Wasserrutsche, Spa, Restaurant, Clubhaus und ein persönlicher Butler sorgen für ein einzigartiges Inselerlebnis - ideal für Familien oder Gruppen, die maximale Privatsphäre schätzen.
ab CHF 802.– / pro Person
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