Die 33 harmonisch in die Natur eingebetteten Suiten und Villen sind aus Bambus, recyceltem Teakholz und Kupfer gefertigt. Alle verfügen über einen herrlichen Ausblick und einen gedeckten Aussenbereich, der in das stilvolle Schlafzimmer und das Open-Air-Badezimmer mit Badewanne und Regendusche übergeht. Die Land-Suiten zeichnen sich durch ihr markantes Zeltdach aus und bieten ein einzigartiges Wohnerlebnis mitten in der Natur. Alle Zimmer sind mit Klimaanlage, gratis Inter­net­zugang, iPad, Minibar, Kaffee-/Tee­kocher, Safe und Föhn ausgestattet.

Tented Garden Suite (1): 70 m² grosse Villa befindet sich etwas zurückversetzt im Grünen des Dschungels.

Geniessen Sie die einmalige Atmo­sphäre und lauschen Sie den Geräuschen der Tropen.

Tented Oceanfront Suite (4): Die ebenfalls 70 m² grossen Villen bieten sehr viel Privatsphäre, liegen direkt am Meer und haben einen privaten Zugang zur türkisfarbenen Lagune.

Tented Beach Suite (11): Gleich wie Tented Garden & Oceanfront Suite, aber direkt am Strand gelegen.

Overwater Bungalow (11): Romantische Suiten (105 m² inkl. Aussen­bereich) auf dem Wasser mit herrlicher Sicht auf das türkisfarbene Meer und die umliegenden Inseln.

Zusätzlich verfügt diese Kategorie über ein Sonnen­deck mit direktem Wasserzugang.

Elang Private Island (1): Exklusiv buchbare Privatinsel, nur wenige Bootsminuten vom Bawah Reserve entfernt und ausschliesslich als Ganzes buchbar. Sechs freistehende Lodges mit insgesamt sieben Schlafzimmern bieten Platz für bis zu 19 Gäste. Ein Privatstrand, Salzwasser-Infinitypool mit Wasserrutsche, Spa, Restaurant, Clubhaus und ein persönlicher Butler sorgen für ein einzigartiges Inselerlebnis - ideal für Familien oder Gruppen, die maximale Privatsphäre schätzen.