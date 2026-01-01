Smiling Gecko ist ein ganzheitliches Sozialprojekt mit dem Ziel notleidende Einheimische zu unterrichten und auszubilden, um es ihnen zu ermöglichen, aus eigener Kraft mit ihren Familien ein selbstbestimmendes Leben jenseits der Armut zu führen. Mit einem Aufenthalt im komfortablen Farmhouse Resort & Spa unterstützen Sie dieses innovative Sozialprojekt und erhalten einen vertieften Einblick in ihre Arbeit. Gleichzeitig erleben Sie einen entspannten Aufenthalt in gemütlicher Atmosphäre mit einem sehr herzlichen Service sowie einem hochstehenden Restaurant.