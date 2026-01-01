Farmhouse Resort & Spa - Smiling Gecko Sozialprojekt ab Phnom Penh
Farmhouse Resort & Spa - Smiling Gecko Sozialprojekt ab Phnom Penh
ab CHF 570.– / pro Person
ab/bis Phnom Penh
Highlights:
- Farmtour durch das Sozialprojekt
- Besuch der Smiling Gecko Schule
- Ausflug zu idyllischem Kloster
- Erholung im preisgekrönten Spa
- Optionales Gourmet-Abendessen
3 Tage / 2 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Phnom Penh - Farmhouse Resort & Spa (M, A)
Nach einer 90-minütigen Fahrt erreichen Sie am Vormittag das Farmhouse Resort & Spa. Im Rahmen einer Farmtour erhalten Sie einen vertieften Einblick in die Strukturen und die Arbeit des innovativen, ganzheitlichen Sozialprojektes und besuchen deren verschiedenen Cluster-Projekte sowie die Smiling Gecko Schule (ausser an Wochenenden, Feiertagen und Schulferien).
2. Tag Farmhouse Resort & Spa (F, M, A)
Der Morgen steht Ihnen zur freien Verfügung. Geniessen Sie den hübschen Swimmingpool oder gönnen Sie sich eine wohltuende Massage. Nach dem Mittagessen unternehmen Sie einen Ausflug zu einem lokalen Kloster, idyllisch auf einem Hügel gelegen, welches dann auch die Kulisse bildet für einen romantischen Sonnenuntergang.
3. Tag Farmhouse Resort & Spa - Phnom Penh (F)
Nach dem Frühstück heisst es Abschied nehmen vom Farmhouse Resort & Spa. Fahrt nach Phnom Penh zum Flughafen oder Hotel, wo Sie gegen Mittag ankommen werden.
Im Preis inbegriffen:
- Unterkunft in einem Einzelzimmer oder Doppel-/Zweibettzimmer im Luxury Suite Bungalow
- Reiseverlauf wie beschrieben, ab/bis Stadthotel Phnom Penh
- Transfers Phnom Penh - Farmhouse Resort & Spa - Phnom Penh ohne Reiseleitung
- Ausflüge im Farmhouse Resort & Spa mit Englisch sprechender Reiseleitung und anderen Teilnehmern
- Mahlzeiten wie beschrieben
- Sämtliche Eintrittsgelder
Preise
3 Tage / 2 Nächte ab CHF 570.– / pro Person