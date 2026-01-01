Fairmont Fujairah Beach Resort
Fujairah
Beschreibung
Einleitung
Das im Boutique-Stil gehaltene Hotel liegt in einem versteckten Tal inmitten des mächtigen Hajar-Gebirges in der Küstenregion von Dibba, vor der spektakulären Kulisse einer aufregenden Landschaft und bietet unter anderem 6 Restaurants/Lounges ("Canvas" mit internationale Küche, "The Copper Lobster" für Fisch und Meeresfrüchte, "Iammai" mit leichten Snacks und Shisha, "Arena Sports Bar & Kitchen" für schnelle Speisen und Knabbereien sowie "Arteasan" mit Tee, Kaffee und Süssigkeiten), 24h In-Room-Dining, Zugang zu der privaten Marina und dem hoteleigenen Beach Club, Gallerien mit moderner Kunst, Swimmingpool und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Willow Stream Spa mit vielen Entspannungsbereichen und Lounges, traditionelles Hammam, Sauna, Erlebnisduschen, Beauty Salon.
Zimmer
Die modern und hell gestalteten Fairmont Zimmer (40 m2) bieten seitlichen Meerblick, die Deluxe Zimmer (40 m2) direkte Meersicht, die Family Zimmer (80 m2) und Fairmont One Bedroom Suiten (80 m2) beide seitliche Meersicht. Alle Zimmer und Suiten im luxuriös-kontemporär-arabischen Stil sind ausgestattet mit privatem Balkon und Lounge-Sesseln, Badezimmer mit Badewanne und Regendusche, TV, Safe, Nespresso-Kaffeemaschine, Minibar, Safe und WiFi kostenfrei.
Gratis-Sport
Fitness-Center, Fitnesskurse (unter anderem Yoga), Aqua Bounce (schwimmender) Wasserpark, Beach Volleyball.
Sport gegen Gebühr
Wassersport (innerhalb der Hotelanlage, Drittanbieter), Personal Training im Fitness-Center, Fahrradverleih, Fitnesskurse (unter anderem Spinning).
Kinder
Kids Club, Kinderpool mit Wasserspielen, Wasserparcour, Babysitting (gegen Gebühr).
Preis auf Anfrage
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