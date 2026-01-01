Am Fusse des majestätischen Hajar-Gebirges gelegen, bietet das stillvolle und moderne Resort Privatstrand, Poolanlage mit separatem Familien und Erwachsenenpool sowie Pool Bar, 500m lange Promenade, Hauptrestaurant (int. All Day-Dining), Lobby Lounge (Afternoon Tea, Drinks u. leichte Snacks), Pool Lounge (Getränke, Snacks, leichte Gerichte), Spa, Coiffeursalon sowie WiFi kostenfrei im gesamten Hotel.

Die Deluxe Mountain View-und Ocean View Zimmer (jeweils 38 m2) mit Balkon sowie Sicht auf die Berge respektive den Indischen Ozean sind einladend-hell gehalten und mit der modernsten Technik ausgestattet sowie einem edlen Badezimmer mit Regenwalddusche und separater Badewanne. Zur Zimmerausstattung gehören u.a. TV, erstklassige Betten, luxuriöse Pflegeprodukte, Teekocher und Kaffeemaschine, Minibar, Safe sowie WiFi kostenfrei. Perfekt für Familien geeignet sind die Family Deluxe Mountain- und Ocean View Zimmer (jeweils 76 m2), welche aus zwei Deluxe Zimmern mit Verbindungstüre bestehen. Verschiedene Suite-Kategorien von 120 bis 441 m2 werden ebenfalls angeboten