Zimmer und Suiten verteilen sich auf das Hauptgebaeude und die Nebengebäude im Kolonial-Stil, eingebettet zwischen den glitzernden Ufern des Indischen Ozeans und dem prächtigen Hadschar-Gebirge. Die Anlage bietet Swimmingpool, Kinderpool, 2 Restaurants, 2 Hotelbars, Spa, Fitness-Center, Kids-Club, Hotelboutique, Business-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.