Fujairah Rotana Resort & Spa
Fujairah
Beschreibung
Einleitung
Zimmer und Suiten verteilen sich auf das Hauptgebaeude und die Nebengebäude im Kolonial-Stil, eingebettet zwischen den glitzernden Ufern des Indischen Ozeans und dem prächtigen Hadschar-Gebirge. Die Anlage bietet Swimmingpool, Kinderpool, 2 Restaurants, 2 Hotelbars, Spa, Fitness-Center, Kids-Club, Hotelboutique, Business-Center und WiFi kostenfrei in öffentlichen Bereichen.
Angebot
Der "Zen the Spa" bietet verschiedene Massagen, Sauna und Dampfbad.
Zimmer
Die Zimmer sind ausgestattet mit separater Dusche, WC, Fön, Minibar, Klimaanlage, Telefon, Satelliten-TV, WiFi gegen Gebühr, Tee- und Kaffeekocher. Die Zimmer bieten Balkon oder Terrasse jeweils mit Pool-, Berg-, Garten- oder Meersicht.
Gratis-Sport
Beachvolleyball, Tennis, Fitness-Center.
Sport gegen Gebühr
Tauchen (hoteleigene PADI-Schule).
Kinder
Kinderpool, Kids-Club (4 – 12 Jahre), Babysitter (gegen Gebühr).
ab CHF 169.– / pro Person
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