Oman Küstenkarawane ab Muscat

1 . Tag Ras Al Jinz (M) Auf der gut ausgebauten Strasse die schöne Küste entlang bis nach Ras Al Jinz. Auf dem Weg kurze Wanderung im Wadi Shab. Abends Besuch des Schildkröten-Reservats. Übernachtung im Hotel in Ras Al Jinz.

2 . Tag Wahiba Sands (F, A) Am Vormittag Besichtigung von Sur mit einer Bootsfahrt der Küste entlang. Anschliessend Fahrt in die Wahiba-Wüste. Übernachtung im Wüstencamp.

3 . Tag Ras Al Ruways (F, M, A) Durch die unvergessliche Dünenlandschaft der Wahiba Wüste wird am Nachmittag die Küste bei Ras Al Ruways erreicht. Übernachtung im Zelt.

4 . Tag Masirah Island (F, M, A) Heute fahren Sie südwärts bis nach Shannah, wo Sie mit der Fähre nach Masirah Island übersetzen. Die Insel ist ein Naturparadies, besonders bekannt für ihre vielen Zugvögel und Schildkröten und ihre einmalige, ursprüngliche Natur. Es bleibt Ihnen genügend Zeit die Schönheit der Insel, auch auf einem Spaziergang, zu erkunden. Übernachtung im Zelt auf Masirah Island.

5 . Tag Ras al Madrakah (F, M, A) Morgens Fährübersetzung zurück aufs Festland nach Shanna. Weiterfahrt der Küste entlang bis nach Ras al Madrakah, wo sich Felsküste und Sandstrände abwechseln. Zudem finden Sie in dieser Gegend einige alte Schiffwracks, welche besichtigt werden können. Übernachtung im Zelt in Ras al Madrakah.

6 . Tag Wadi Shumwaymiah (F, M, A) Durch verschlafene Fischerdörfer und Beduinensiedlungen Fahrt die Küste entlang zum schönen Wadi Shumwaymiah vor einer fazinierenden Gebirgskulisse. Übernachtung im Zelt im Wadi Shumwaymiah.

7 . Tag Salalah (F) Durch die berühmten Ölfelder von Marmul und über die Berge erreichen wir im Laufe des Nachmittags Salalah. Übernachtung im Hotel in Salalah.

8 . Tag Verlängerung in Salalah oder Muscat (F) Am Vormittag Möglichkeit zur Stadtbesichtigung. Verlängerung Wüste und Ubar oder am Strand von Salalah. Sonst Rückflug nach Muscat am frühen Nachmittag. Verlängerung im Hotel in Muscat oder Anschlussprogramm gemäss Ihrer Wahl.