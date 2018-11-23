Auf den Spuren der alten Weihrauchroute ab Salalah

1 . Tag Salalah / Al Mazyunah / Ramlat al Jadaylah (M, A) Abholung im Hotel in Salalah und Fahrt via Al Mazyunah nach Methane im Gebiet Ramlat al Jadaylah, wo kürzlich die höchste Sanddüne der Welt (455 m) entdeckt wurde. Fahrstrecke ca. 370 km. Übernachtung im Zelt.

2 . Tag Al Hashman (F, M, A) Fahrt nach Al Hashman und unterwegs Besichtigung der natürlichen heissen Mineralquellen. Fahrstrecke ca. 120 km. Übernachtung im Zelt.

3 . Tag Burkanatu Nähe Shijaj (F, M, A) Wüstendurchquerung bis nach Burkanatu bei Shijaj. Fahrstrecke ca. 110 km. Übernachtung im Zelt.

4 . Tag Muqshin (F, M, A) Weiterer Tag in den endlosen Weiten der Wüste Rub Al Khali und auf dem Weg Besichtigung einer Farm schwarzer Kamele. Fahrstrecke ca. 120 km. Übernachtung im Zelt.

5 . Tag Abu Al Dhubul (F, M, A) Überquerung der Wüsten- Salinen-Landschaft bis nach Abu Al Dhubul. Fahrstrecke ca. 100 km. Übernachtung im Zelt.

6 . Tag Ibri / Al Ain / Abu Dhabi (F) Fahrt via Ibri über die Grenze nach Al Ain und weiter bis nach Abu Dhabi. Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung in den Emiraten.