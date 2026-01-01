Grosse Oman Rundreise ab Muscat

1 . Tag Muscat Transfer zum Hotel. Übernachtung in Muscat.

2 . Tag Muscat (F) Am Vormittag Stadtrundfahrt, Museen-Besuch, Sultanspalast und Altstadt. Bummel durch den Muttrah-Souk und den Fischmarkt. Übernachtung in Muscat.

3 . Tag Nakhl / Rustaq / Muscat (F, M) Über Barka ins Landesinnere nach Nakhl und zu den heissen Quellen von Towarah. Über Rustaq und Al Hazm führt die Strasse zurück an die Küste. Mittagessen aus der Lunchbox. Rückfahrt nach Muscat. Übernachtung in Muscat.

4 . Tag Ras al Jinz (F, M) Mit Geländewagen Fahrt auf gut ausgebauter Strasse die schöne Küste entlang nach Süden bis nach Ras al Jinz. Picknick unterwegs. Abends Besichtigung des Schildkröten- Reservats. Übernachtung in Ras al Jinz.

5 . Tag Nizwa (F, M) Fortsetzung der Fahrt im Geländewagen durch die Wahiba Sands, einer Wüste bekannt für ihre hohen Dünen. Fahrt nach Nizwa. Mittagessen unterwegs. Übernachtung in Nizwa.

6 . Tag Salalah (F) Am Morgen Besichtigung des Forts und des Souks von Nizwa. Fahrt nach Jabreen und Besichtigung eines der schönsten Forts des Sultanats. Fahrt nach Muscat zum Flughafen und Flug nach Salalah. Übernachtung in Salalah.

7 . Tag Salalah (F) Fahrt durch das Qara Gebirge zu den Ruinen des antiken Weihrauchhafens Sumhuram bei Khor Ruri. Besuch der Dörfer Mirbat und Taqa. Am Nachmittag Besichtigung von Salalah. Übernachtung in Salalah.

8 . Tag Salalah / Muscat (F) Am Vormittag sehen Sie Weihrauchbäume und das Grab des Hiob. Fahrt durch die herrliche Landschaft in Richtung Jemen. Nachmittag zur freien Verfügung. Am Abend Rückflug nach Muscat (oder Verlängerungsmöglichkeit in Salalah). In Muscat Transfer in Ihr gewähltes Hotel für die Verlängerung.