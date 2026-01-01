1 . Tag Muscat / Bimah Sinkhole / Fins Beach / Wadi Tiwi / Sur / Wahiba Sands (M, A) Fahrt der Küste entlang Richtung Sur. Zuerst besichtigen Sie das Bimah Sinkhole, unternehmen einen Spaziergang am Fins Beach und fahren weiter ins Wadi Tiwi, durch die Datelplantagen. Anschliessend erreichen Sie Sur, die frühere Heimat Sindbad des Seefahrers, bevor es weiter in die Wahiba-Wüste geht. Dort erreichen Sie ihr exklusives Luxus-Camp und geniessen die einmalige (Wüsten-)Atmosphäre Übernachtung Wahiba Sands im Luxus-Camp.

2 . Tag Wahiba Sands (F, M, A) Vormittags unternehmen Sie mit einem lokalen Beduinenguide ein Trekking durch die faszinierende Sanddünenlandschaft, bevor er Sie zu sich nach Hause einlädt. Dort nehmen Sie zusammen das Mittagessen ein und erfahren noch mehr über die Lebensweise der Beduinen. Anschliessend geht es zurück in ihr Luxus-Camp wo Ihnen der Rest des Nachmittags zur freien Verfügung steht. Übernachtung Wahiba Sands im Luxus-Camp.

3 . Tag Wadi Bani Khalid / Al Mudhayrib / Birkat Al Mauz / Jebel Akhdar (F, M, A) Fahrt hinaus aus der Wüste nach Wadi Bani Khalid, wo die Möglichkeit einer Erfrischung in einem der natürlichen Pools besteht. Anschliessend Weiterfahrt und Besichtigung des verlassenen Dorfs Al Mudhayrib, bevor es über Birkat Al Mauz weiter auf das Hochplateau des Jebel Akhdar geht. Übernachtung Jebel Akhdar.

4 . Tag Jebel Akhdar (F, M, A) Vormittags steht ein mehrstündiges, geführtes Trekking auf dem Saiq Hochplateau auf dem Programm. Nach dem gemeinsamen Mittagessen geht's zurück ins Hotel wo Ihnen der Rest des Nachmittags zur freien Verfügung steht. Übernachtung Jebel Akhdar.

5 . Tag Nizwa / Jabreen / Bahla (F, M) Fahrt hinunter ins Tal, wo Sie die ehemalige Hauptstadt Nizwa, mit ihrem Fort und Souk besichtigen. Anschliessend besichtigen Sie das Jabreen Fort und legen eine Fotostop beim Bahla Fort ein, bevor es zurück nach Muscat geht. Rückreise in die Schweiz oder Badeferienverlängerung in Muscat oder Salalah.