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Amman, Jordanien

Amman Reisen

Zwischen Tradition und Moderne

Entdecken Sie die lebhafte Metropole Jordaniens! In der quirligen Hauptstadt Amman treffen Tradition und Moderne aufeinander. Im Stadtzentrum finden Sie historische Stätten, die von der uralten Kultur Vorderasiens zeugen. Erst in den letzten Jahrzehnten hat sich Amman zu einem bedeutenden Finanzzentrum entwickelt. Das Stadtbild ist geprägt von arabischen Stadthäusern und prächtigen Moscheen. Auf den bunten Märkten herrscht lebhaftes Treiben. Für Ihren Aufenthalt finden Sie in unserem Angebot charmante Hotels im orientalischen Stil. Die Hauptstadt ist der optimale Ausgangspunkt für eine Jordanien Rundreise. Unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten beraten Sie gerne.

Signia by Hilton AmmanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Amman
Im Stadtteil Shmeisani gele­genes ­Luxushotel, ca. 15 Fahrminuten ins Stadt­zentrum. Verschiedene Restaurants und...
Amman RotanaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 148.– / pro Person
Amman
Zentral im neuen Stadtviertel Al Abdali gelegen ist das moderne Haus das erste "Wolkenkratzer"-Hotelgebäude in...
Bristol Hotel AmmanHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 80.– / pro Person
Amman
Gutes Mittelklassehotel an zentraler Lage, mit 2 Restaurants (international, Tex-Mex) und 3 Bars/Lounges, Aussenpool,...
Al Qasr MetropoleHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 87.– / pro Person
Amman
10 Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt. 3 Restaurants, eine Bar, Fitness-Center (leicht ausserhalb des...

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