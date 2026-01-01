Amman Reisen
Zwischen Tradition und Moderne
Signia by Hilton Amman
Preis auf Anfrage
Amman
Im Stadtteil Shmeisani gelegenes Luxushotel, ca. 15 Fahrminuten ins Stadtzentrum. Verschiedene Restaurants und...
Amman Rotana
ab CHF 148.– / pro Person
Amman
Zentral im neuen Stadtviertel Al Abdali gelegen ist das moderne Haus das erste "Wolkenkratzer"-Hotelgebäude in...
Bristol Hotel Amman
ab CHF 80.– / pro Person
Amman
Gutes Mittelklassehotel an zentraler Lage, mit 2 Restaurants (international, Tex-Mex) und 3 Bars/Lounges, Aussenpool,...
Al Qasr Metropole
ab CHF 87.– / pro Person
Amman
10 Minuten vom historischen Stadtzentrum entfernt. 3 Restaurants, eine Bar, Fitness-Center (leicht ausserhalb des...
Ihre Reise – persönlich geplantUnsere Arabien-Spezialistinnen und -Spezialisten stellen Ihnen Ihre Reise ohne Zeitdruck zusammen – aus eigener Reiseerfahrung.Jetzt unverbindlich anfragen