Aqaba Reisen
Traumhafte Sandstrände und faszinierende Unterwasserwelt
Kempinski Aqaba
ab CHF 148.– / pro Person
Aqaba
Im mehrstöckigen Gebäude befinden sich Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet mehrere Restaurants und Bars sowie...
Hyatt Regency Aqaba Ayla Resort
ab CHF 167.– / pro Person
Aqaba
Das Hotel liegt inmitten der eindrücklichen Ayla Oasis Marina Village, eingebettet zwischen Stadtzentrum und...
Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya Aqaba
Preis auf Anfrage
Aqaba
Das erste Luxury Collection Hotel in Jordanien erinnert an einen majestätischen Palast und liegt am Kopf der Saraya...
Mövenpick Resort & Residences Aqaba
ab CHF 118.– / pro Person
Aqaba
Zimmer, Suiten und Apartments, 4 Restaurants unter anderem mit mediterranen Spezialitäten, Grillrestaurant, Bars,...
Mövenpick Resort Tala Bay Aqaba
ab CHF 130.– / pro Person
Aqaba
Die moderne Anlage bietet Rezeption, mehrere Restaurants/ Bars, ein Fun Pub, Lobby Lounge, Zara Spa, Boutiquen,...
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