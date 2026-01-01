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Aqaba, Jordanien

Aqaba Reisen

Traumhafte Sandstrände und faszinierende Unterwasserwelt

Aqaba ist mit einem milden Klima das perfekte Reiseziel für Ihre Badeferien in Jordanien. Die Stadt befindet sich im Süden des Landes an der Küste des Roten Meeres. In unserem Angebot finden Sie luxuriöse Hotels und Resorts mit ausgedehnten Poolanlagen und eigenen Strandabschnitten. Lassen Sie sich von dem gastfreundlichen Personal mit internationaler und traditioneller arabischer Küche verwöhnen. Taucher und Schnorchler kommen beim Entdecken der artenreichen und bunt schillernden Unterwasserwelt voll auf ihre Kosten. Gerne unterbreiten unsere erfahrenen Jordanien Spezialisten ein individuelles Angebot für Ihre unvergessliche Reise nach Aqaba.

Kempinski AqabaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 148.– / pro Person
Aqaba
Im mehrstöckigen Gebäude be­finden sich Zimmer und Suiten. Die Anlage bietet mehrere Res­taurants und Bars sowie...
Hyatt Regency Aqaba Ayla ResortHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 167.– / pro Person
Aqaba
Das Hotel liegt inmitten der eindrücklichen Ayla Oasis Marina Village, eingebettet zwischen Stadtzentrum und...
Al Manara, a Luxury Collection Hotel, Saraya AqabaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
Preis auf Anfrage
Aqaba
Das erste Luxury Collection Hotel in Jordanien erinnert an einen majestätischen Palast und liegt am Kopf der Saraya...
Mövenpick Resort & Residences AqabaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 118.– / pro Person
Aqaba
Zimmer, Suiten und Apartments, 4 Restaurants unter anderem mit mediterranen Spezialitäten, Grillrestaurant, Bars,...
Mövenpick Resort Tala Bay AqabaHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel RatingHotel Rating
ab CHF 130.– / pro Person
Aqaba
Die moderne Anlage bietet Re­zeption, mehrere Restaurants/ Bars, ein Fun Pub, Lobby Lounge, Zara Spa, Boutiquen,...

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