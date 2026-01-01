Höhepunkte Jordanien ab Amman
Höhepunkte Jordanien ab Amman
Preis auf Anfrage
ab/bis Amman
Highlights:
- Die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq
- Die römischen Ruinen
- Felsenstadt der Nabatäer in Petra
- Wadi Rum
7 Tage / 6 Nächte
Reiseprogramm
1. Tag Amman
Nach Ankunft Transfer zum Hotel. Übernachtung in Amman.
2. Tag Ammann und Wüstenschlösser (F)
Stadtrundfahrt in Amman mit Besichtigung des Römischen Theaters, der Zitadelle und diverser weiterer Sehenswürdigkeiten. Nachmittags Ausflug zu den Wüstenschlössern Jordaniens. Unter anderem werden die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq besucht. Gegen Abend Rückkehr nach Amman. Übernachtung in Amman.
3. Tag Jerash, Ajloun, Umm Quais (F)
Fahrt nach Jerash. Besuch der römischen Ruinen. Weiterfahrt nach Ajloun und Besuch des von Saladin erbauten Schlosses. In Umm Quais Besichtigung der römischen Ruinen. Von einem Aussichtspunkt haben Sie einen traumhaften Überblick über den See Genezareth, das Jordan-Tal und die Golanhöhen. Übernachtung in Amman.
4. Tag Madaba, Kerak, Petra (F)
Fahrt Richtung Süden. Halt in Madaba und Besuch der St. Georgs Kirche. Anschliessend besuchen Sie den Berg Nebo, wo sich das Grab Moses befindet. Anschliessend Weiterfahrt zum Ritterschloss Kerak. Abends Ankunft in Petra. Übernachtung in Petra.
5. Tag Petra (F)
Der ganze Tag steht für eine ausführliche Besichtigung der Felsenstadt der Nabatäer zur Verfügung. Übernachtung in Petra.
6. Tag Wadi Rum, Aqaba (F)
Fahrt ins Wadi Rum. Eindrückliche Wüstensafari auf den Spuren von Lawrence of Arabia. Anschliessend Fahrt nach Aqaba. Übernachtung in Aqaba.
7. Tag Amman oder Verlängerungsprogramm (F)
Gemäss Ihren Wünschen Badeferienverlängerung in Aqaba, am Toten Meer, mehrtägige Verlängerung Israel oder Rückreise nach Amman und Rückflug.
Im Preis inbegriffen:
- 6 Übernachtungen inkl. Frühstück
- Eintrittsgebühren
- Ein Guide (zusätzlich zum Fahrer) für die Tage 2 – 6 kann gegen Zuschlag dazu gebucht werden
Preise
7 Tage / 6 Nächte Preis auf Anfrage