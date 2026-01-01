Höhepunkte Jordanien ab Amman

1 . Tag Amman Nach Ankunft Transfer zum Hotel. Übernachtung in Amman.

2 . Tag Ammann und Wüstenschlösser (F) Stadtrundfahrt in Amman mit Besichtigung des Römischen Theaters, der Zitadelle und diverser weiterer Sehenswür­digkeiten. Nachmittags Aus­flug zu den Wüstenschlössern Jordaniens. Unter anderem werden die Schlösser Kharanah, Amra und Azraq besucht. Gegen Abend Rückkehr nach Amman. Übernachtung in Amman.

3 . Tag Jerash, Ajloun, Umm Quais (F) Fahrt nach Jerash. Besuch der römischen Ruinen. Weiterfahrt nach Ajloun und Besuch des von Saladin erbauten Schlosses. In Umm Quais Besichtigung der römischen Ruinen. Von einem Aussichtspunkt haben Sie einen traumhaften Über­blick über den See Genezareth, das Jordan­-Tal und die Golan­höhen. Übernachtung in Amman.

4 . Tag Madaba, Kerak, Petra (F) Fahrt Richtung Süden. Halt in Madaba und Besuch der St. Georgs Kirche. Anschlies­send besuchen Sie den Berg Nebo, wo sich das Grab Moses befindet. Anschliessend Weiter­fahrt zum Ritterschloss Kerak. Abends Ankunft in Petra. Übernachtung in Petra.

5 . Tag Petra (F) Der ganze Tag steht für eine ausführliche Besichtigung der Felsenstadt der Nabatäer zur Verfügung. Übernachtung in Petra.

6 . Tag Wadi Rum, Aqaba (F) Fahrt ins Wadi Rum. Eindrück­liche Wüstensafari auf den Spuren von Lawrence of Arabia. Anschliessend Fahrt nach Aqaba. Übernachtung in Aqaba.

7 . Tag Amman oder Verlängerungsprogramm (F) Gemäss Ihren Wünschen Bade­ferienverlängerung in Aqaba, am Toten Meer, mehrtägige Verlängerung Israel oder Rückreise nach Amman und Rückflug.